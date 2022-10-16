Sayılmayan gol, kırmızı kart ve kaleciden asist! Liverpool, Manchester City'i Mohamed Salah ile devirdi...

İngiltere Premier Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Liverpool, Manchester City'i konuk etti. Anfield Road'da oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Liverpool'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Mohamed Salah kaydetti. Salah'ın golünde asisti yapan isim kaleci Alisson oldu.

Manchester City'nin 53. dakikada Phil Foden ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında faul gerekçesiyle iptal edildi.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, 86. dakikada kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Bu sonucun ardından 3 maç aradan sonra galibiyet alan Liverpool, 13 puanla 8. sırada yer aldı. Bu sezon ilk kez yenilen Manchester City ise 23 puanda kaldı ve 2. sırada yer aldı.

Liverpool, gelecek hafta West Ham United'ı ağırlayacak. Manchester City ise Brighton'ı konuk edecek.