SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Sayılmayan gol, kırmızı kart ve kaleciden asist! Liverpool, Manchester City'i Mohamed Salah ile devirdi...

Sayılmayan gol, kırmızı kart ve kaleciden asist! Liverpool, Manchester City'i Mohamed Salah ile devirdi...

16.10.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan ve Avrupa'yı ekrana kilitleyen karşılaşmada tempo hiç düşmezken, birçok pozisyon yaşandı. Manchester City'nin bir golünün iptal edildiği müsabakada kazanan taraf 1-0'lık skorla Liverpool oldu. Kırmızılar'a galibiyeti getiren golü kaleci Alisson'un asistinde Mohamed Salah kaydetti.

İngiltere Premier Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Liverpool, Manchester City'i konuk etti. Anfield Road'da oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Liverpool'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Mohamed Salah kaydetti. Salah'ın golünde asisti yapan isim kaleci Alisson oldu.

2022-10-16T170422Z_1891008611_UP1EIAG1BF8Q5_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-LIV-MCI-REPORT

Manchester City'nin 53. dakikada Phil Foden ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında faul gerekçesiyle iptal edildi.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, 86. dakikada kırmızı kartla tribüne gönderildi.

2022-10-16T160701Z_309998500_UP1EIAG18RNNF_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-LIV-MCI-REPORT (Large)

Bu sonucun ardından 3 maç aradan sonra galibiyet alan Liverpool, 13 puanla 8. sırada yer aldı. Bu sezon ilk kez yenilen Manchester City ise 23 puanda kaldı ve 2. sırada yer aldı.

Liverpool, gelecek hafta West Ham United'ı ağırlayacak. Manchester City ise Brighton'ı konuk edecek.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Liverpool kırmızı kart ingiltere premier lig manchester city mohamed salah Mehmet Dinçerler mohamed premier lig iyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

İstanbul'da vahşet! Çocuğunun gözleri önünde çekiçle öldürdü

İstanbul'da vahşet! Çocuğunun gözleri önünde çekiçle öldürdü

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City için sahalarda daha önce görülmemiş olay!

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City için sahalarda daha önce görülmemiş olay!

Galatasaray'dan Fatih Terim bombası! 1 yıllığına...

Galatasaray'dan Fatih Terim bombası! 1 yıllığına...

Her şey AEK maçından sonra oldu! Arda Güler'de ortalık karıştı...

Her şey AEK maçından sonra oldu! Arda Güler'de ortalık karıştı...

Meğer neler olmuş neler! Kayseri'de devre arası: Yine Kerem, yine kavga!

Meğer neler olmuş neler! Kayseri'de devre arası: Yine Kerem, yine kavga!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.