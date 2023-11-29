Seçil Erzan'ın yanındaki gizemli kadın kim? Yerinden kaldırmakta zorlanılan çanta dolusu para ve bir kadın... Tanık ifadesinde ortaya çıktı: Parayı eski sevgilisi almış

Seçil Erzan ismi bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu kadın haline geldi. Bir banka şube müdürünün aralarında ünlü isimlerinde olduğu çok sayıda kişiyi 'fon' yalanıyla dolandırması en çok konuşulan konu haline gelirken, 44 milyon dolarlık vurgundaki detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Arda Turan, Muslera, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Semih Kaya gibi ünlü futbolcuların mağdur olarak dosyada yer aldığı davada, tanık ifadesinde yeni ortaya çıkan 'gizemli kadın' detayı ise dikkat çekti.



FON VAADİYLE DOLANDIRICILIKTA YENİ DETAYLAR...

Fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Denizbank'ın Levent'teki şube müdürü Seçil Erzan hakkındaki soruşturma tamamlanmış geçtiğimiz hafta ilk duruşma görülmüştü.

BİR ÇANTA DOLUSU PARAYI ERZAN'IN ESKİ SEVGİLİSİNE VERMİŞ İşinsanı İsmail İbrahim Çağlar’ın sekreteri soruşturma evresinde tanık olarak dinlendi. İbrahim Çağlar, ifadesinde içinde 2 milyon 910 bin dolar bulunan çantanın işyerinde sekreteri tarafından Seçil Erzan’a verildiğini anlatmıştı. Çağlar, bir çanta dolusu parayı ofise Erzan’ın eski sevgilisi avukat Candaş Gürol’un getirdiğini ifadesinde belirtmemişti.

ERZAN'IN YANINDAKİ GİZEMLİ KADIN KİM? İşinsanı İsmail İbrahim Çağlar ifadesinde Seçil Erzan ile miktar konusunda anlaştıklarını anlatarak, "Sekreterime talimat vereceğimi, kendisinden 2 milyon 910 bin doları gün içinde teslim alabileceğini söyledim. Seçil Erzan, 13.03.2023 tarihinde, ofisimin önüne bir araçla gelmiş ve sekreterim aşağıya inerek 2 milyon 910 bin doları bir çanta içerisinde şüpheliye teslim etmiştir. Sekreterimden aldığım bilgiye göre, üzerinde ince giysiler ve kısa etek bulunan şüphelinin yanında kendisine yardımcı olmak üzere gelen 35 yaşlarında, 1.65 boylarında bir kadın daha varmış. Sekreterim 16.20'de beni arayarak parayı teslim ettiğini haber vermiştir" ifadelerini kullanmıştı.

GRİ ÇANTA DETAYI İddianamede müşteki olarak yer alan İsmail İbrahim Çağlar’ın sekreteri tanık olarak dinlendi. Çağlar’ın Seçil Erzan’la sık sık telefon görüşmesine şahit olduğunu ifade eden sekreter Sanem Oktay, "13 Mart günü çalıştığım sırada patronum İsmail İbrahim Çağlar beni telefonumdan arayarak bana hitaben avukat Candaş Gürol’un bana bir çanta getireceğini ve bu çantayı alarak Levent Büyükdere Denizbank Şube Müdürü olan Seçil Erzan’a teslim etmem gerektiğini söyledi. Ben bu esnada çantanın içerisinde para olduğunu anladım çünkü İsmail İbrahim Çağlar'ın avukatı olan Candaş Gürol’da belirli bir parasının emaneten olduğunu biliyordum. Akabinde aynı gün telefon görüşmesinden tahmini olarak 1 saat sonra Candaş Gürol işyerimize elinde füme, gri tonlarında bir çantayla ofise geldi. Akabinde çantayı Candaş Gürol doğrudan İsmail İbrahim Çağlar beyin ofiste bulunan odasına bıraktı ve daha sonra ofisten direk ayrıldı. Ben de çanta geldiği için Seçil Erzan'ı aradım ve çantanın geldiğini söyledim" dedi.