Seda Sayan'ın filtresinden Büşra Pekin de nasibini aldı! Görenler tanıyamadı

Son dönemde Çağlar Ökten ile evliliği, geçirdiği estetik ameliyatlar ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla konuşulan Seda Sayan ile oyuncu Büşra Pekin ile buluştu.

"BANA DA NASİP OLDU"

Sayan pek çok arkadaşına yaptığı gibi Büşra Pekin'i de filtreledi. Pekin fotorğafı da, "Seda ablamın filtresi nasip oldu şükür. Seni seviyorum." notunu düştü.