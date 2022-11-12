Seda Sayan'ın filtresinden Büşra Pekin de nasibini aldı! Görenler tanıyamadı

Son dönemde Çağlar Ökten ile evliliği, geçirdiği estetik ameliyatlar ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla konuşulan Seda Sayan ile oyuncu Büşra Pekin ile buluştu.
"BANA DA NASİP OLDU"
Sayan pek çok arkadaşına yaptığı gibi Büşra Pekin'i de filtreledi. Pekin fotorğafı da, "Seda ablamın filtresi nasip oldu şükür. Seni seviyorum." notunu düştü.
PHOTOSHOP TERK ÜNLÜLER
Helin Avşar paylaşımıyla olay oldu.
Avşar'ın fotoğrafında yaptığı oynamalar gözlerden kaçmadı.
Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.
Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.
Eski manken sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafının ardından "Hayat böyle şeylerle güzel. Espri kaldırmak hele espri yeteneği ile birleşirse tadından yenmez. Kişisel saldırı olmadığı sürece her zaman varım" dedi.
Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.