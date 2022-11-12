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  4. Seda Sayan'ın filtresinden Büşra Pekin de nasibini aldı! Görenler tanıyamadı

Seda Sayan'ın filtresinden Büşra Pekin de nasibini aldı! Görenler tanıyamadı

12.11.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını duyuran Büşra Pekin, katıldığı bir düğünde Çağlar Ökten ile Seda Sayan'la bir araya geldi. Geceye dair paylaşımda bulunan Seda Sayan'ın yayınladığı fotoğrafı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Fotoğrafta yer alan Büşra Pekin'in son hali için "Tanıyamadım" yorumunda bulunurken o kare sosyal medyayı salladı.

Son dönemde Çağlar Ökten ile evliliği, geçirdiği estetik ameliyatlar ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla konuşulan Seda Sayan ile oyuncu Büşra Pekin ile buluştu.

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"BANA DA NASİP OLDU"

Sayan pek çok arkadaşına yaptığı gibi Büşra Pekin'i de filtreledi. Pekin fotorğafı da, "Seda ablamın filtresi nasip oldu şükür. Seni seviyorum." notunu düştü.

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PHOTOSHOP TERK ÜNLÜLER

Helin Avşar paylaşımıyla olay oldu.
Avşar'ın fotoğrafında yaptığı oynamalar gözlerden kaçmadı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.
Eski manken sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafının ardından "Hayat böyle şeylerle güzel. Espri kaldırmak hele espri yeteneği ile birleşirse tadından yenmez. Kişisel saldırı olmadığı sürece her zaman varım" dedi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.
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Seda Sayan

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