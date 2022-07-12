Daha sonra şehidin ailesinin evine geçen Atasoy ve Ağırlar, şehadet beratını yakınlarına teslim etti.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un ailesine şehadet belgesi verildi

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