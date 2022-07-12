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Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un ailesine şehadet belgesi verildi

12.07.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un ailesine şehadet belgesi verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında geçen ay Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un ailesine şehadet belgesi verildi.

İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne giderek şehit Arduç'un kabrini ziyaret etti.

Daha sonra şehidin ailesinin evine geçen Atasoy ve Ağırlar, şehadet beratını yakınlarına teslim etti.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca yürütülen Eren Abluka-18 Şehit Jandarma Onbaşı Doğan Dağcı Operasyonu'nda 22 Haziran'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç (29), sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olmuştu.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un ailesine şehadet belgesi verildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un ailesine şehadet belgesi verildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un ailesine şehadet belgesi verildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un ailesine şehadet belgesi verildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un ailesine şehadet belgesi verildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un ailesine şehadet belgesi verildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un ailesine şehadet belgesi verildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un ailesine şehadet belgesi verildi

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