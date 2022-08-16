OSMANİYE (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
Hakkari'de düzenlenen törenin ardından Osmaniye'ye uğurlanan Çakır'ın cenazesi, Kurtuluş Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından tören için Tellioğulları Camisi'ne götürüldü.
Buradaki törende, askeri üniforma giyen anne İlknur ve baba Ali Çakır ile aile üyeleri gözyaşı döktü.
Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından Çakır'ın naaşı, Osmaniye Şehitliği'nde toprağa verildi.
Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.
Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, dün, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olmuştu.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çakır, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı
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