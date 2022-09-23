YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi

23.09.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Askeri yetkililer, şehidin merkez Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi Altuncu Sokak'taki evine giderek baba Niyazi ve anne Suna Erkuş'a acı haberi verdi.

Şehidin yaşadığı evin sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sokakta taziye çadırı kurdu. Şehidin nişanlı olduğu öğrenildi.

Şehit Erkuş'un cenaze töreninin yarın Malatya Şehir Mezarlığında yapılacağı ve şehitlikte defnedileceği öğrenildi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin de yayınladığı taziye mesajında, "Şehidimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.

Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
şehit Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
04:46
Sabah
06:08
Öğle
12:24
İkindi
15:50
Akşam
18:31
Yatsı
19:47
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Ünlü oyuncu herkesi dumur etti: Bikinisinin altını çıkarıp...

Ünlü oyuncu herkesi dumur etti: Bikinisinin altını çıkarıp...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.