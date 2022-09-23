Malatya Valisi Hulusi Şahin de yayınladığı taziye mesajında, "Şehidimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.

Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi

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