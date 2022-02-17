Seks kasedi iddiası sonrası ifşa! Kanye West Kim Kardashian'dan şimdi de özür diledi

Boşanmak üzere olduğu eşi Kim Kardashian kendisini istemediği için ilginç yollara başvuran Kanye West önce Kim'in yeni aşkına kafayı takmış ardından eski karısının ikinci bir seks kasedi olduğunu söylemiş bununla da yetinmeyip attığı mesajları da ifşa etmişti. Yaşanan bu olaylardan sonra tepki çeken West Sevgililer Günü'nde de Kim'i kamyon dolusu gül gönderdi. Tüm bunlardan sonra Kanye West'ten özür geldi.

YAPTIKLARIYLA ŞOKE ETTİ

Kim Kardashian ile yollarını ayıran Kanye West yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. Kim'e dönmek isteyen West önce karşılık alamayınca karısının ikinci seks kasedi olduğu iddiasını ve bunun yayılmasının önünü kestiğini açıkladı.

Kanye West bununla da kalmadı; eski eşinin yeni sevgilisi Pete Davidson'a tehditler savurdu. Hatta Kim Kardashian'a komşu da oldu.

Hırsını alamayan Kanye West sonrasında ise Pete Davidson ile ilgili görseller paylaştı, dalga geçti, hakaret etti. Kanye karısıyla yazışmalarını da ifşa etti. Kardashian'ın "Biri Pete'e [Davidson] zarar verecek ve bu tamamen senin suçun" dediği görülüyordu. Bu olaylardan sonra ise Kim Kardashian'a bir kamyon dolusu gül gönderen Kanye West tepkilerin odağında...

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; West sosyal medyada hayranların eleştirileriyle karşı karşıya kaldıktan ve Kardashian'ın onu "ürkütücü" olarak nitelemesinden sonra eski gönderilerinin hepsini silip şu ifadeleri içeren yeni bir gönderi paylaştı: “Büyük harfle yazınca herkesin onlara bağırıyormuşum gibi hissettiğini öğrendim. İletişimim üzerinde çalışıyorum.”