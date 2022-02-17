MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seks kasedi iddiası sonrası ifşa! Kanye West Kim Kardashian'dan şimdi de özür diledi

Seks kasedi iddiası sonrası ifşa! Kanye West Kim Kardashian'dan şimdi de özür diledi

17.02.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanmak üzere olduğu eşi Kim Kardashian kendisini istemediği için ilginç yollara başvuran Kanye West önce Kim'in yeni aşkına kafayı takmış ardından eski karısının ikinci bir seks kasedi olduğunu söylemiş bununla da yetinmeyip attığı mesajları da ifşa etmişti. Yaşanan bu olaylardan sonra tepki çeken West Sevgililer Günü'nde de Kim'i kamyon dolusu gül gönderdi. Tüm bunlardan sonra Kanye West'ten özür geldi.

Boşanmak üzere olduğu eşi Kim Kardashian kendisini istemediği için ilginç yollara başvuran Kanye West önce Kim'in yeni aşkına kafayı takmış ardından eski karısının ikinci bir seks kasedi olduğunu söylemiş bununla da yetinmeyip attığı mesajları da ifşa etmişti. Yaşanan bu olaylardan sonra tepki çeken West Sevgililer Günü'nde de Kim'i kamyon dolusu gül gönderdi. Tüm bunlardan sonra Kanye West'ten özür geldi.

YAPTIKLARIYLA ŞOKE ETTİ

Kim Kardashian ile yollarını ayıran Kanye West yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. Kim'e dönmek isteyen West önce karşılık alamayınca karısının ikinci seks kasedi olduğu iddiasını ve bunun yayılmasının önünü kestiğini açıkladı.
Kanye West bununla da kalmadı; eski eşinin yeni sevgilisi Pete Davidson'a tehditler savurdu. Hatta Kim Kardashian'a komşu da oldu.
Hırsını alamayan Kanye West sonrasında ise Pete Davidson ile ilgili görseller paylaştı, dalga geçti, hakaret etti. Kanye karısıyla yazışmalarını da ifşa etti. Kardashian'ın "Biri Pete'e [Davidson] zarar verecek ve bu tamamen senin suçun" dediği görülüyordu. Bu olaylardan sonra ise Kim Kardashian'a bir kamyon dolusu gül gönderen Kanye West tepkilerin odağında...
Independent Türkçe’de yer alan habere göre; West sosyal medyada hayranların eleştirileriyle karşı karşıya kaldıktan ve Kardashian'ın onu "ürkütücü" olarak nitelemesinden sonra eski gönderilerinin hepsini silip şu ifadeleri içeren yeni bir gönderi paylaştı: “Büyük harfle yazınca herkesin onlara bağırıyormuşum gibi hissettiğini öğrendim. İletişimim üzerinde çalışıyorum.”
Rapçi ve moda tasarımcısı West ayrıldığı eşine yönelik davranışlarının yanlış olduğunu da kabullenerek, "Ekran görüntüleri paylaşmanın rahatsız edici olduğunu ve Kim'i taciz ediyormuşum gibi göründüğünü biliyorum. Sorumluluğu üstleniyorum. Sürekli yeni bir şeyler öğreniyorum" dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu!

Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu!

'Edep' çıkışı sonrası Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına vurduğu video yeniden gündem oldu

'Edep' çıkışı sonrası Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına vurduğu video yeniden gündem oldu

İntihar girişiminde bulundu! Hem kendini hem de astsubayı vurdu

İntihar girişiminde bulundu! Hem kendini hem de astsubayı vurdu

Erdoğan duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme

Erdoğan duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı

16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Sahillere vurdu! Uzmanlar uyardı: Tetikte olun

Sahillere vurdu! Uzmanlar uyardı: Tetikte olun

50 kilo verdi! Zayıflarken bakın neler yaptı

50 kilo verdi! Zayıflarken bakın neler yaptı

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.