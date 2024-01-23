Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra İstanbul'daki hayatını bırakıp o şehre yerleşiyor!

Selin Ciğerci'nin eski eşi olan Gökhan Çıra son dönemde kara para aklama iddialarıyla gündeme geliyordu. Çıra son olarak ise kaza haberiyle gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz günlerde milyonluk aracıyla kaza geçirerek ölümden dönen Gökhan Çıra sosyal medyada da gündem olmuştu.
Ciğerci ile ilk evliliğinde eşini aldattığını itiraf eden Çıra, Selin Ciğerci'ye "seni aldattım, boşa beni" dediğini itiraf etmişti. Ciğerci ve Çıra evlat edindikleri için çocukları için bir araya geliyor.
Çıra son olarak Selin Ciğerci'nin kızıyla pozuna "Noel annem benim kalbim, kızım ömrüm. Bahtın güzel olsun canım kızım" yorumunda bulunmuştu.
Ciğerci ise eski kocasına "Keşke benim de yeni yılımı kutlasaydın babası çok ayıp her neyse yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum" diyerek serzenişte bulunmuştu.
İstanbul'u bir çok ünlü isim terk etmeye başladı. Eski futbolcu Gökhan Çıra da İstanbul'u terk eden ünlülerden olmaya hazırlanıyor. Çıra, İstanbul'daki hayatını bırakıp İzmir'e yerleşmeye karar verdi.