MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Karacehennem sözünü sakınmadı! "Hemen seks yaparsanız..."

Selin Karacehennem sözünü sakınmadı! "Hemen seks yaparsanız..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.01.2024 14:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı televizyon programlarındaki yorumları ve söylediği sözlerle tanınan Selin Karacehennem katıldığı bir programda "Bir gecede ilk anda tanışıyor akşam yatıyor olmaz" diyerek bakın nasıl bir benzetmede bulundu.

Özellikle bir dönem Nur Viral'in programında yaptığı yorumlarla tanınan evlilik terapisti olarak bilinen Selin Karacehennem Youtube'da katıldığı programda çiftlerin cinsel yaşantısına dair ilginç yorumlarda bulundu.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

"SEKS TABİİ ÖNEMLİ" DEYİP...

Selin Karacehennem ilişkide cinsellik üzerine konuşurken "Şimdi bir kere ilişki deyince evlenmemiş kişi olarak alıyorum bu bir nişanlılık olabilir, sevgililik olabilir ciddi olur ciddi olmaz daha çok tabii ciddiler üzerinde konuşmak isterim ciddi olmayanlar zaten olmaz katiyen olmaz" diyerek sitem etti.

Ünlü evlilik terapisti devamında ise şunları söyledi: "Bu benim nazarımda çok affedersiniz cinsellik değil hayvanların yaptığına dönüyor. Sen tanımadığın hoşlandığın için arzu duyduğun bir şey yemek yer gibi onu o akşam bitiriyorsun olmaz."

"Seks tabii ki önemli" diyen Selin Karacehennem ayrıca konuşmasında "Ben demiyorum İngiliz bir yazar var adam diyor ki; tanıştıktan sonra bir buçuk ay geçmeden sakın yatmayın adam 100 sene evvel söylemiyor hem de yenilerde bir zamanda söylüyor, yavaş yavaş" ifadelerini kullandı.

Ünlü isim yorumlarına devam ederek "Aman benim elimi elimde olsun diye hemen seks yaparsanız sıradan olursunuz" sözleriyle de dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Selin Karacehennem evlilik ele söyledi
En Çok Okunan Haberler
Güzellik merkezlerinde şifreli fuhuş! Bir il bu skandalı konuşuyor

Güzellik merkezlerinde şifreli fuhuş! Bir il bu skandalı konuşuyor

Deprem riski o illerde arttı! "Daha tehlikeli hale geldi"

Deprem riski o illerde arttı! "Daha tehlikeli hale geldi"

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Emeklilik hayali kuran ev hanımları bu haberi bekliyordu, Meclis'e sunuldu! 25 yıl detayı...

Emeklilik hayali kuran ev hanımları bu haberi bekliyordu, Meclis'e sunuldu! 25 yıl detayı...

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Okan Buruk ile toplantı yapıp talebini iletti...

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Okan Buruk ile toplantı yapıp talebini iletti...

52 yaşındaki sapık 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı!

52 yaşındaki sapık 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.