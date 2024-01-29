Selin Karacehennem sözünü sakınmadı! "Hemen seks yaparsanız..."

Özellikle bir dönem Nur Viral'in programında yaptığı yorumlarla tanınan evlilik terapisti olarak bilinen Selin Karacehennem Youtube'da katıldığı programda çiftlerin cinsel yaşantısına dair ilginç yorumlarda bulundu.
Selin Karacehennem ilişkide cinsellik üzerine konuşurken "Şimdi bir kere ilişki deyince evlenmemiş kişi olarak alıyorum bu bir nişanlılık olabilir, sevgililik olabilir ciddi olur ciddi olmaz daha çok tabii ciddiler üzerinde konuşmak isterim ciddi olmayanlar zaten olmaz katiyen olmaz" diyerek sitem etti.
Ünlü evlilik terapisti devamında ise şunları söyledi: "Bu benim nazarımda çok affedersiniz cinsellik değil hayvanların yaptığına dönüyor. Sen tanımadığın hoşlandığın için arzu duyduğun bir şey yemek yer gibi onu o akşam bitiriyorsun olmaz."
"Seks tabii ki önemli" diyen Selin Karacehennem ayrıca konuşmasında "Ben demiyorum İngiliz bir yazar var adam diyor ki; tanıştıktan sonra bir buçuk ay geçmeden sakın yatmayın adam 100 sene evvel söylemiyor hem de yenilerde bir zamanda söylüyor, yavaş yavaş" ifadelerini kullandı.
Ünlü isim yorumlarına devam ederek "Aman benim elimi elimde olsun diye hemen seks yaparsanız sıradan olursunuz" sözleriyle de dikkat çekti.