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  4. Semih Kılıçsoy'un milli takım macerasının perde arkası açıklandı! Ağlayarak Feyyaz Uçar'ı aramış...

Semih Kılıçsoy'un milli takım macerasının perde arkası açıklandı! Ağlayarak Feyyaz Uçar'ı aramış...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.03.2024 15:05
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A Milli Takım kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy'un kadroya çağrılmasına rağmen sonrasında Ümit Milli Takıma gönderilmesi olay yaratmıştı. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, olayın perde arkasını anlattı.

Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş forması giyen 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un milli takımdan gönderilmesi özellikle Beşiktaş kanadından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy’la ilgili NTV Spor YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

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"ZATEN SEMİH KILIÇSOY ÇOK SÜRE ALDI"

"ZATEN SEMİH KILIÇSOY ÇOK SÜRE ALDI"

"Zaten Semih Kılıçsoy çok süre aldı bugüne kadar genç milli takımların hemen hemen hepsinde."

"16 TANE GOLÜ VAR BU ÇOCUĞUN"

"16 TANE GOLÜ VAR BU ÇOCUĞUN"

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"SÜRE ALAMAYAN DİĞER OYUNCULAR VAR MİLLİ TAKIMDA"

"SÜRE ALAMAYAN DİĞER OYUNCULAR VAR MİLLİ TAKIMDA"

"Beşiktaş’ta da süre alıyor. Süre alamayan diğer oyuncular var milli takımda."

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Semih Kılıçsoy beşiktaş a milli takım yaşında
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