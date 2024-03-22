Semih Kılıçsoy'un milli takım macerasının perde arkası açıklandı! Ağlayarak Feyyaz Uçar'ı aramış...

Beşiktaş forması giyen 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un milli takımdan gönderilmesi özellikle Beşiktaş kanadından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy’la ilgili NTV Spor YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
“Biz haberi duyduğumuzda şoke olduk. Montella’nın açıklamalarıyla daha da şok olduk."
"Bu kadar dayanaksız açıklamalar gerçekten üzücü. ‘Daha fazla süre alması için’ gibi bir söz var orada."
"Zaten Semih Kılıçsoy çok süre aldı bugüne kadar genç milli takımların hemen hemen hepsinde."
"16 tane golü var bu çocuğun genç milli takımlarda, altyapılarda."
"Beşiktaş’ta da süre alıyor. Süre alamayan diğer oyuncular var milli takımda."