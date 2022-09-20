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Serdar Dursun'un yeni takımı herkesi hayret ettirdi! Bonservisi bile belli

20.09.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta yedek olarak yer alan Serdar Dursun'un hali sosyal medyada gündem olmuştu. Yapılan transferlerin ardından yedek kulübesine hapsolan ve forma şansı bulamayan milli oyuncu mutsuz durumda. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan Serdar Dursun'un devre arasında sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev'e gideceği öne sürüldü.

Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe-Alanyaspor maçında gözler Serdar Dursun'a takılmıştı. Sarı-lacivertlilerin attığı gollere çok fazla sevinemeyen ve mutsuz hali gözlenen milli oyuncunun takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Serdar Dursun'un gitmek istediği takım herkesi şaşırttı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİNE GİDİYOR!

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Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 33 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gol, 4 asistlik katkısıyla Fenerbahçe'nin en çok katkı yapan isimlerinden biri olmuştu. Serdar için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in girişimlere başladığı öğrenildi. Kiev'in bu transferi bitirmek için oyuncu ve kulüple görüşmelere başladığı iddia edildi.

3.5 MİLYON EURO BONSERVİS

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Serdar Dursun'un bonservisi için 3.5 milyon Euro civarında bir bedel ödeneceği öğrenildi. Serdar Dursun'un ilk 11 oynayabileceği bir takımda forma giymek istemesi bu transferi kolaylaştırıyor.

(Milliyet)

SERDAR DURSUN FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Dursun fenerbahçe
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