Serdar Dursun'un yeni takımı herkesi hayret ettirdi! Bonservisi bile belli

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında gözler Serdar Dursun'a takılmıştı. Sarı-lacivertlilerin attığı gollere çok fazla sevinemeyen ve mutsuz hali gözlenen milli oyuncunun takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Serdar Dursun'un gitmek istediği takım herkesi şaşırttı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİNE GİDİYOR!

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 33 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gol, 4 asistlik katkısıyla Fenerbahçe'nin en çok katkı yapan isimlerinden biri olmuştu. Serdar için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in girişimlere başladığı öğrenildi. Kiev'in bu transferi bitirmek için oyuncu ve kulüple görüşmelere başladığı iddia edildi.

3.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Serdar Dursun'un bonservisi için 3.5 milyon Euro civarında bir bedel ödeneceği öğrenildi. Serdar Dursun'un ilk 11 oynayabileceği bir takımda forma giymek istemesi bu transferi kolaylaştırıyor.

(Milliyet)