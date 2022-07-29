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Silikonlarını yeniletmişti! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan beyaz bikinisini giyip poz verdi

29.07.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni aşkıyla Türkiye'ye gelen ve sevgilisinin kimliğini açıklamayan Serdar Ortaç'ın eski karısı Chloe Loughnan pozuyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde yeni aşkıyla dudak dudağa poz veren model Chloe Loughnan beyaz bikinisini giyip poz verdi. Ünlü model geçtiğimiz aylarda silikon yeniletmesiyle gündeme gelmişti.

Silikonlarını yeniletmişti! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan beyaz bikinisini giyip poz verdi

Serdar Ortaç'ın eski eşi İrlandalı model Chloe Loughnan geçtiğimiz günlerde yeni aşka yelken açtığını dudak dudağa paylaşım yaparak duyurmuştu. Kimliğini sakladığı sevgilisiyle Türkiye'ye gelen ve şu sıralar sunuculuk yapan Chloe Loughnan İstanbul'da boş zamanlarında ise tatil yapıyor.

Chloe Loughnan son olarak yaz sıcaklarından serinlemek için denize girdi. Beyaz bikinisini giyen model fiziğini sergiledi. Kısa süre önce silikonlarını yenileten Chloe Loughnan beyaz bikinisiyle hayranlarının dikkatini çekmeyi de başardı.

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Modeli gören takipçileri "Mükemmel bir fiziğin var, çok seksisin" yorumlarında bulundu.

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SERDAR ORTAÇ AÇIKLAMASI

Boşandıktan sonra nafaka alamadığı için Serdar Ortaç'ın evine haciz gönderen Chloe Loughnan "Serdar bana göre çok iyi insan, hiç ona kötü duygular beslemiyorum. Onun için en iyisini isterim" açıklamasıyla şaşırtmıştı.


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Chloe Loughnan
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