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Serenay Sarıkaya'nın lüks evindeki koltuk dile düştü! Fiyatı 'yok artık' dedirtti!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.10.2024 10:41
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Serenay Sarıkaya'nın Boğaz manzaralı lüks detaylara sahip evi ortaya çıktı. Sarıkaya'nın evindeki koltuk da dile düşmüştü. Serenay Sarıkaya'nın lüks evindeki koltuğun 600 bin TL olması da gündeme geldi.

Serenay Sarıkaya, AD dergisinin Orta Doğu baskısının kapak yıldızı oldu. AD Middle East dergisine özel poz veren yıldız, "Evim, benim kabuğum gibidir ve kabuğumda olduğumda kendimi güvende hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Boğaz manzaralı lüks detaylara sahip evin içindeki objeler, aynalar kadar koltuk da gündem oldu.

Evinin kapılarını ilk kez açan Serenay Sarıkaya'nın leopar desenli kanepesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Serenay Sarıkaya, leopar desenli kanepesi hakkında, "Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu" dedi.

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O çok konuşulan kanepesinin fiyatının 600 bin TL olduğu ortaya çıktı. Sarıkaya'nın kanepesinin fiyatını duyanlar "İsraf" yorumlarında bulundu.

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LEOPAR DESENLİ KOLTUK DİLE DÜŞTÜ

Serenay Sarıkaya dergiye yaptığı röportajda evini şu sözlerla anlattı:

Serenay Sarıkaya dergiye yaptığı röportajda evini şu sözlerla anlattı:

"Kullanmıyorsam sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum. Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor ⁠– zihnimin aksine. Etrafta görmeye tahammül edebildiğim tek şeyler kitaplarım veya belki masam biraz dağınık olabilir. Hepsi bu."

Serenay Sarıkaya'nın leopar desenli kanepesi hakkında, "Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım. Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı ⁠– evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Her bir parçasıyla 360 derece bağlantı kuruyor. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum! Şimdi ona bir isim vermem gerektiğini hissediyorum!” diye konuştu.

Mimar Karavil, Serenay Sarıkaya'nın mutfağında şef arkadaşlarını ağırlamaya bayıldığını söylerken, "Paslanmaz çelik kullanarak profesyonel bir mutfağın görünümünü ve kalitesini elde etmek istedik. Kalıcı kalitesi nedeniyle sevdiğimiz çok yönlü bir malzeme. Ham, endüstriyel çekiciliği, zıt unsurlarla birleştirildiğinde şaşırtıcı derecede sofistike olabilir." dedi.

Mutfakta paslanmaz çelik, diğer malzemelerin merkez sahneyi almasına izin veren şık bir fon görevi görüyor. Özel paslanmaz çelik dolaplar ve özel kahverengi deri bar tabureleriyle minimalist bir yaklaşım, günlük kullanım ve eğlence için tezgahın etrafında rahat bir yemek alanı sağlıyor.

Yayoi Kusama'nın ikonik sonsuzluk odalarından ilham alan Serenay Sarıkaya'nın İstanbul'daki evindeki tuvalet, baştan ayağa aynalarla kaplı. Özel çelik lavabo ve koyu beton zeminle tamamlanan tasarım, kullanıcının kendini bir süperstar gibi hissetmesini sağlayacak şekilde tasarlandı.

Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
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