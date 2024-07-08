Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrolde! Şahmaran 2. sezon kareleri sosyal medyayı salladı

Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü oynadığı Şahmaran dizisi yayınlandığı ilk günden adından söz ettirmişti. Kiminin çok beğendiği kiminin ise eleştirdiği dizide başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya'nın sahneleri de çok konuşulmuştu.
Şahmaran dizisi bir öğretim görevlisi olan Şahsu'nun hikayesini anlatıyor. Dizinin 2. sezonundan da görüntüler yayınladı.
Oyuncuların fanları fotoğraflara beğeni yağdırırken bir kısım ise diziyi eleştirdi. Dizi hakkında "Birinci sezonda yeterince rezil olmadık deyip ikinci sezonu çekmişler", "Bu dizinin 2. sezonu mu? Çok saçma", "Ya bitirin hocam" yorumları yapıldı.
Netflix'in orijinal sosyal medya hesabından yeni sezondan görüntüler paylaşıldı. İkinci sezon 8 Ağustos'ta yayınlanacak.