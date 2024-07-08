Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrolde! Şahmaran 2. sezon kareleri sosyal medyayı salladı

Oyuncuların fanları fotoğraflara beğeni yağdırırken bir kısım ise diziyi eleştirdi. Dizi hakkında "Birinci sezonda yeterince rezil olmadık deyip ikinci sezonu çekmişler", "Bu dizinin 2. sezonu mu? Çok saçma", "Ya bitirin hocam" yorumları yapıldı.