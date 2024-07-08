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  4. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrolde! Şahmaran 2. sezon kareleri sosyal medyayı salladı

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrolde! Şahmaran 2. sezon kareleri sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.07.2024 13:52
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Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolde olduğu Netflix dizisi Şahmaran'ın 2. sezonundan kareler geldi. Çok konuşulan ilk sezondan sonra 2. sezon fotoğrafları da sosyal medyada gündem oldu.

Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü oynadığı Şahmaran dizisi yayınlandığı ilk günden adından söz ettirmişti. Kiminin çok beğendiği kiminin ise eleştirdiği dizide başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya'nın sahneleri de çok konuşulmuştu.


Express

ŞAHMARAN 2. SEZON NE ZAMAN?

Şahmaran dizisi bir öğretim görevlisi olan Şahsu'nun hikayesini anlatıyor. Dizinin 2. sezonundan da görüntüler yayınladı.

Oyuncuların fanları fotoğraflara beğeni yağdırırken bir kısım ise diziyi eleştirdi. Dizi hakkında "Birinci sezonda yeterince rezil olmadık deyip ikinci sezonu çekmişler", "Bu dizinin 2. sezonu mu? Çok saçma", "Ya bitirin hocam" yorumları yapıldı.

Netflix'in orijinal sosyal medya hesabından yeni sezondan görüntüler paylaşıldı. İkinci sezon 8 Ağustos'ta yayınlanacak.

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Serenay Sarıkaya
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