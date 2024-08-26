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  4. Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyordu! Zeynep Bastık beyaz bikinisiyle poz verdi

Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyordu! Zeynep Bastık beyaz bikinisiyle poz verdi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.08.2024 15:50
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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık Capri Adası'nda seyahat etti. Son günlerde oyuncu Serkay Tütüncü ile olan aşkıyla çok konuşulan şarkıcı beyaz bikinili pozlarını Instagram hesabında paylaştı.

Şarkıları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Zeynep Bastık son günlerde Serkay Tütüncü ile yakalanan dudak dudağa pozuyla gündem olmuştu. İtalya'da bulunan Capri Adası'nda beyaz bikinisiyle poz veren Bastık, Instagram tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülenen ve önceleri "ortada net bir şey yok" açıklamalarında bulunan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den aşk pozu gelmiş ve birlikteliklerini duyurmuşlardı. 

Sevilen şarkıcı Zeynep Bastık Instagram hesabını oldukça aktif kullanıp sık sık paylaşımlar yapıyor. 

Yakın zamanda tatile çıkan Bastık, İtalya'da yer alan Capri Adası'na seyahat etti. 

Tatilden paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen Bastık, beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçip pozlar verdi. 

Tatil polzarını güneş, deniz dalgası ve deniz kabuğu emojilri eşliğinde paylaşan Bastık'ın pozları çok beğenildi. 

Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık Serkay Tütüncü
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