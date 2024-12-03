Şeyma Subaşı, GQ Man of the Year 2024 gecesinde yine gündemde! İç çamaşırı detayı gözden kaçmadı

Şeyma Subaşı, son dönemde özel hayatı ve tarzıyla sıkça gündeme gelen isimlerden biri. Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyurduktan sonra, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlendi ve kısa süre sonra boşandı.

Subaşı, sadece özel hayatıyla değil, aynı zamanda dikkat çeken tarzıyla da sosyal medyada sıkça konuşuluyor.