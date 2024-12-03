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Şeyma Subaşı, GQ Man of the Year 2024 gecesinde yine gündemde! İç çamaşırı detayı gözden kaçmadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.12.2024 07:23
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Şeyma Subaşı, düşük bel pantolon ve cesur iç çamaşırı detaylı tasarımıyla GQ Man of the Year 2024 gecesinde adından söz ettirdi. Subaşı'nın baklavaları ve tarzı sosyal medyada hızla yayıldı.

Şeyma Subaşı, son dönemde özel hayatı ve tarzıyla sıkça gündeme gelen isimlerden biri. Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyurduktan sonra, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlendi ve kısa süre sonra boşandı.

Subaşı, sadece özel hayatıyla değil, aynı zamanda dikkat çeken tarzıyla da sosyal medyada sıkça konuşuluyor.

GECENİN EN ÇOK KONUŞULANLARINDAN...

Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, GQ Man of the Year 2024 gecesinde bir kez daha adından söz ettirdi.

Geceye düşük bel pantolon ve iddialı bir stil ile katılan Subaşı, vücut hatlarını sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Özellikle baklavalarını gösterdiği pantolonuyla, sosyal medyada büyük yankı uyandıran Subaşı'nın tarzı, geceye damgasını vurdu.

Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırı detaylı ve önü-arkası farklı tasarımlarıyla da göz kamaştırıcı bir şıklık sergilediği gecede, pozdan poza girerken çekilen fotoğrafları hızla sosyal medyada yayıldı. Moda dünyasının dikkatini çeken Subaşı'nın tarzı, hem beğenildi hem de eleştirildi.

GQ Man of the Year 2024 gecesindeki şıklığıyla Şeyma Subaşı, sosyal medyada hızla trend oldu. Subaşı'nın cesur ve dikkat çekici tarzı, moda dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Şeyma Subaşı'nın bu halini görenler "Baklavalar lens mi?", "Donunu içeri soksaydın", "Aşırı zayıfladım her şey belimden düşüyor kombini", "Yaptığı sporları sergilemeye gelmiş", "O pantolon olmuş mu ya", Bir olmamışlık hakim" yorumlarında bulundu.

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Şeyma Subaşı
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