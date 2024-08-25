‘Sihirli Annem’in ‘Çilek’i Zeynep Özkaya'ya evlilik teklifi! O anı görenler "Sen ne ara büyüdün" dedi

2000'li yıllara adeta damgasını vuran Sihirli Annem dizisi oyuncuları sık sık gündeme geliyor. Zeynep Özkaya, İnci Türkay, Damla Ersubaşı gibi isimlerin öne çıktığı dizide oyuncuların son halleri de dikkat çekiyor.
Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterini canlandıran Zeynep Özkaya da büyüdü.
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Çilek karakteri ile birçok izleyicinin hafızasında kalan Zeynep Özkaya son olarak doğum gününde evlilik teklifi alarak gündeme geldi.
Erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığı haberini sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu "Hayatımın şokunu yaşadım doğum gününe geldim sanarken olanlara bak inanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" dedi.
26 yaşındaki güzel oyuncunun şaşırdığı anlar sosyal medyada da gündem oldu.
‘Sihirli Annem’in ‘Çilek’i Zeynep Özkaya'nın son halini görenler de kendilerini tutamadı ve "Sen ne ara büyüdün ya", "Büyümüş de evleniyor" yorumlarında bulundu.