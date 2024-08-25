MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. ‘Sihirli Annem’in ‘Çilek’i Zeynep Özkaya'ya evlilik teklifi! O anı görenler "Sen ne ara büyüdün" dedi

‘Sihirli Annem’in ‘Çilek’i Zeynep Özkaya'ya evlilik teklifi! O anı görenler "Sen ne ara büyüdün" dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.08.2024 07:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sihirli Annem dizisinde Çilek rolüne hayat vererek tanınan Zeynep Özkaya doğum gününde evlilik teklifi aldı. Güzel oyuncu yaşadığı şaşkınlığı da paylaşarak "Hayatımın şokunu yaşadım" dedi. Zeynep Özkaya'nın son halini görenler ise "Sen ne ara büyüdün" yorumlarında bulundu.

2000'li yıllara adeta damgasını vuran Sihirli Annem dizisi oyuncuları sık sık gündeme geliyor. Zeynep Özkaya, İnci Türkay, Damla Ersubaşı gibi isimlerin öne çıktığı dizide oyuncuların son halleri de dikkat çekiyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

"HAYATIMIN ŞOKUNU YAŞADIM"

Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterini canlandıran Zeynep Özkaya da büyüdü.

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Çilek karakteri ile birçok izleyicinin hafızasında kalan Zeynep Özkaya son olarak doğum gününde evlilik teklifi alarak gündeme geldi.

Erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığı haberini sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu "Hayatımın şokunu yaşadım doğum gününe geldim sanarken olanlara bak inanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" dedi.

26 yaşındaki güzel oyuncunun şaşırdığı anlar sosyal medyada da gündem oldu.

‘Sihirli Annem’in ‘Çilek’i Zeynep Özkaya'nın son halini görenler de kendilerini tutamadı ve "Sen ne ara büyüdün ya", "Büyümüş de evleniyor" yorumlarında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Zeynep Özkaya
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: Hizbullah İsrail’i, İsrail Lübnan’ı vuruyor!

Son dakika: Hizbullah İsrail’i, İsrail Lübnan’ı vuruyor!

Yusuf Dikeç annesiyle paylaşım yaptı! Çirkin yorumlara Elon Musk'tan yanıt geldi

Yusuf Dikeç annesiyle paylaşım yaptı! Çirkin yorumlara Elon Musk'tan yanıt geldi

Sosyal medyada yeni skandal! ‘Herkesin gözü önünde pazarlık yapıyorlar’

Sosyal medyada yeni skandal! ‘Herkesin gözü önünde pazarlık yapıyorlar’

"Hayatımın şokunu yaşadım" dedi! Görenler dayanamadı: Ne ara büyüdün?

"Hayatımın şokunu yaşadım" dedi! Görenler dayanamadı: Ne ara büyüdün?

Kayseri, Kırşehir ve Kapadokya'yı sel vurdu! 1 kişi hayatını kaybetti! AFAD'dan açıklama geldi

Kayseri, Kırşehir ve Kapadokya'yı sel vurdu! 1 kişi hayatını kaybetti! AFAD'dan açıklama geldi

Ünlü teknik direktör Christoph Daum hayatını kaybetti!

Ünlü teknik direktör Christoph Daum hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.