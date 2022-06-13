Sihirli Annem'in Eda'sı Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü! "Gülüşü bile annesi"

'Sihirli Annem'de 'Eda' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde ölü bulundu. Defne Joy Foster'ın o dönem küçücük olan oğlu şimdilerde 13 yaşına geldi.

Babası İlker Yasin Solmaz ve babasının yeni eşi Beyza Dankal'la birlikte mutlu bir hayat yaşayan Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Yasin Solmaz, 13 yaşındaki oğlu Can'ın son halini paylaştı. Solmaz paylaşımında "Aslan oğlum benim. ADAMIMM. Yeni yaşın sana her şeyin en iyisini en güzelini getirsin. Gülüşün hiç eksik olmasın. Doğum günün kutlu mutlu olsun" yazdı.

Minik Can'ın bu karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, "Annesinin kopyası" ve "Yolda görsem tanımazdım, kocaman olmuş" yorumlarını yaptı.