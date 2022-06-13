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Sihirli Annem'in Eda'sı Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü! "Gülüşü bile annesi"

13.06.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sihirli Annem'in Eda'sı Defne Joy Foster 2011 yılında hayatını kaybetti. Başarılı oyuncu geride bir erkek çocuğu bıraktı. Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz, kocaman oldu. Foster'ın eşi Yasin Solmaz, 13 yaşındaki oğlu Can'ın son halini paylaştı. Defne Joy Foster'ın oğlunu görenler gülüşünü bile annesine benzetti.

'Sihirli Annem'de 'Eda' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde ölü bulundu. Defne Joy Foster'ın o dönem küçücük olan oğlu şimdilerde 13 yaşına geldi.

Babası İlker Yasin Solmaz ve babasının yeni eşi Beyza Dankal'la birlikte mutlu bir hayat yaşayan Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

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Yasin Solmaz, 13 yaşındaki oğlu Can'ın son halini paylaştı. Solmaz paylaşımında "Aslan oğlum benim. ADAMIMM. Yeni yaşın sana her şeyin en iyisini en güzelini getirsin. Gülüşün hiç eksik olmasın. Doğum günün kutlu mutlu olsun" yazdı.

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Minik Can'ın bu karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, "Annesinin kopyası" ve "Yolda görsem tanımazdım, kocaman olmuş" yorumlarını yaptı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Altan
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