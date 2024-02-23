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  4. Şilan Makal tatil pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Şilan Makal tatil pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.02.2024 17:34
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Ünlü oyuncu Şilan Makal Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı. Oyuncunun mayolu pozunda fit vücudu dikkat çekti. Hayranları tarafından oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

'Yeni Gelin' dizisininin Dilan'ı Şilan Makal sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Youtube

DENİZE GİRDİĞİ POZLARINI PAYLAŞTI

Oyuncu Şilan Makal özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Oyuncunun son paylaşımı da gündem oldu.

Milli futbolcu Şener Özbayraklı ile evli olan Şilan Makal, tatile çıktı. Tatil pozlarını 392 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. 

Mayosuyla denize girdiği anları paylaşan Makal'ın fit fiziği dikkat çekti. Oyuncunun hayranlarından yorum yağdı.

Oyuncuya hayranları tarafından "Çok güzelsiniz", "Sizi çok beğeniyorum", "Ya denize girdiğine inanamıyorum şahane", "Su gibisin" gibi yorumlar yapıldı.

1993 yılında İstanbul'da doğan Şilan Makal, Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Şilan Makal Oyuncu
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