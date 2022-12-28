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  4. Sinem Kobal Lalin'le mutfak hallerini paylaştı! "Ne kadar büyümüş"

Sinem Kobal Lalin'le mutfak hallerini paylaştı! "Ne kadar büyümüş"

28.12.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Kobal, kızı Lalin ile mutfakta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşımda Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin ilgi odağı olurken "Ne kadar büyümüş" yorumu yapıldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2001 yılında yayınlanan Dadı dizisi ile yaşayan Sinem Kobal, başrolünü üstlendiği Selena ile hafızalara kazındı. Lise Defteri, Belalı Baldız, Küçük Sırlar, Gönül İşleri gibi yapımlarda rol alan oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.

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Ünlü oyuncu, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi ve 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

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7 ay önce ise kızı Leyla'yı dünyaya getirerek ikinci kez anne olan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile yürüttüğü mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer aldı.

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Hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle adından söz ettiren Kobal, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Kobal, kızı Lalin ile mutfakta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.
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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin ilgi odağı olurken "Ne kadar büyümüş" yorumu yapıldı.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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Sinem Kobal Oyuncu anne

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