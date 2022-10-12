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Sinop Valisi gençlerin halı saha maçı teklifini kırmadı

12.10.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop Valisi gençlerin halı saha maçı teklifini kırmadı

SİNOP (AA) - Sinop'ta gençlerin futbol maçı teklifini kabul eden Vali Erol Karaömeroğlu, üniversite öğrencileriyle halı saha maçında buluştu.

Sinop Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grup, cuma namazı çıkışında denk geldikleri Vali Karaömeroğlu'na birlikte halı sahada maç yapmak istediklerini söyledi.

Gençlerin teklifini kabul eden Erol Karaömeroğlu, kent protokolünden oluşturduğu takımla, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halı sahasında öğrencilerin takımıyla karşılaştı.

Vali Erol Karaömeroğlu'nun yanı sıra Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, İYİ Parti Sinop İl Başkanı Yılmaz Şanlan ve CHP Merkez İlçe Başkanı Tolga Kara'dan oluşan takım ile İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve üniversite öğrencilerinden oluşan takımın oynadığı maç 4-4 berabere bitti.

Vali Karaömeroğlu, AA muhabirine, cuma namazı çıkışı karşılaştıkları gençlerin maç teklifini kabul ettiklerini söyledi.

Tecrübe ve deneyimleriyle gençlerle güzel bir spor yaptıklarını belirten Karaömeroğlu, "Hem gençlerimizi spora teşvik ve farkındalık yaratmak hem de bu vesileyle gençlerimizin sorunlarına ilişkin daha yakından bilgi sahibi olmak adına güzel bir etkinlik yapıyoruz. Gençlerimizde umut var." dedi.

Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Raşit Akdağ ise "Valimizle cami çıkışında denk geldik. Kendisinden halı saha maçı talebimiz oldu. Vali Bey bizi kırmadı, talebimizi dinledi. Bizimle halı saha maçı düzenledi. Bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Maç gayet keyifli geçti." ifadelerini kullandı.

Karaömeroğlu, maç sonrası öğrencilere tatlı ve çay ikramında bulunarak sohbet etti.

Sinop Valisi gençlerin halı saha maçı teklifini kırmadı

Sinop Valisi gençlerin halı saha maçı teklifini kırmadı

Sinop Valisi gençlerin halı saha maçı teklifini kırmadı

Sinop Valisi gençlerin halı saha maçı teklifini kırmadı

Sinop Valisi gençlerin halı saha maçı teklifini kırmadı

Sinop Valisi gençlerin halı saha maçı teklifini kırmadı

Sinop Valisi gençlerin halı saha maçı teklifini kırmadı

Sinop Valisi gençlerin halı saha maçı teklifini kırmadı

Sinop Valisi gençlerin halı saha maçı teklifini kırmadı

Sinop Valisi gençlerin halı saha maçı teklifini kırmadı

Sinop Valisi gençlerin halı saha maçı teklifini kırmadı

Sinop Valisi gençlerin halı saha maçı teklifini kırmadı

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