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Sinop'ta boğulma vakalarına karşı video klipli uyarı

06.07.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta boğulma vakalarına karşı video klipli uyarı

SİNOP (AA) - Yaz aylarının gelmesiyle boğulma vakalarının yaşandığı Sinop'ta vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan video kliple uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayımlanan klipte, Deniz Polisi Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalara yer verildi.

"Hayalleriniz suda kaybolmasın" mesajı verilen klipte, anne ve babalara deniz kenarlarında çocuklarını yalnız bırakmamaları uyarısında bulunuldu.

Bu arada Deniz Polisi ekipleri, kentin Akliman ve Bostancılı sahillerinde gün boyunca devriye görevi yapıyor.

Ekipler, anonslarla vatandaşları rüzgarlı havalarda denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Sinop'ta boğulma vakalarına karşı video klipli uyarı

Sinop'ta boğulma vakalarına karşı video klipli uyarı

Sinop'ta boğulma vakalarına karşı video klipli uyarı

Sinop'ta boğulma vakalarına karşı video klipli uyarı

Sinop'ta boğulma vakalarına karşı video klipli uyarı

Sinop'ta boğulma vakalarına karşı video klipli uyarı

Sinop'ta boğulma vakalarına karşı video klipli uyarı

Sinop'ta boğulma vakalarına karşı video klipli uyarı

Sinop'ta boğulma vakalarına karşı video klipli uyarı

Sinop'ta boğulma vakalarına karşı video klipli uyarı

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Sinop klip uyarı

Sinop Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:01
Sabah
05:03
Öğle
12:49
İkindi
16:50
Akşam
20:25
Yatsı
22:18

Sinop Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Çarşamba

Karadeniz Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Ayancik
Anka Eczanesi
Boyabat
Tek Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
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