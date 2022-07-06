Bu arada Deniz Polisi ekipleri, kentin Akliman ve Bostancılı sahillerinde gün boyunca devriye görevi yapıyor.

Sinop'ta boğulma vakalarına karşı video klipli uyarı

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