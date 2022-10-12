SİNOP (AA) - Sinop'ta yıkılma tehlikesi olan 5 katlı apartman ile bitişiğindeki 3 bina tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta bir inşaat alanının yanındaki 5 katlı apartmanın temelinde toprak kayması meydana geldi.
Duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartman gece saatlerinde tahliye edildi. Bölgede güvenlik tedbiri alınarak yıkılma tehlikesi olan apartmanın bitişiğindeki üç bina da boşaltıldı.
Apartmanın yıkılmaması için vinçlerle yan duvarına destek verildi.
Sinop Belediyesi yetkilileri, yapılan incelemenin ardından apartmanın kontrollü olarak yıkılmasının planlandığını söyledi.
Sinop'ta yıkılma tehlikesi olan apartman ve bitişiğindeki binalar boşaltıldı
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