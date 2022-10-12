Duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartman gece saatlerinde tahliye edildi. Bölgede güvenlik tedbiri alınarak yıkılma tehlikesi olan apartmanın bitişiğindeki üç bina da boşaltıldı.

Sinop'ta yıkılma tehlikesi olan apartman ve bitişiğindeki binalar boşaltıldı

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