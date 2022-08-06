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Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

06.08.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

Şırnak'ta dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya gönderildi.

Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında 25 hafta 27 günlük olarak dünyaya gelen bebeğin ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için Şanlıurfa'ya sevkine karar verildi.

Sağlık Bakanlığından talep edilen ambulans helikopter Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına indi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla havalimanına götürülen bebek hava ambulansıyla Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:38
Sabah
05:11
Öğle
12:21
İkindi
16:09
Akşam
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Yatsı
20:48

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cumartesi

Neşe Eczanesi
Sirnakmerkez
Yusuf Eczanesi
Cizre
Şifa Eczanesi
Silopi
Evin Acar Eczanesi
Idil
Deniz Eczanesi
Uludere
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