Şırnak'ta dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya gönderildi.
Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında 25 hafta 27 günlük olarak dünyaya gelen bebeğin ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için Şanlıurfa'ya sevkine karar verildi.
Sağlık Bakanlığından talep edilen ambulans helikopter Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına indi.
112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla havalimanına götürülen bebek hava ambulansıyla Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz