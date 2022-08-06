Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında 25 hafta 27 günlük olarak dünyaya gelen bebeğin ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için Şanlıurfa'ya sevkine karar verildi.

Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

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