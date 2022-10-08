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Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

08.10.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, geniş alan pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın sabah İstanbul'a gidecek ve burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, 10 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor futbol medipol başakşehir

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