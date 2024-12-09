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  4. Sivasspor-Galatasaray maçındaki kararlarıyla gündem olmuştu! Erman Toroğlu'ndan Turgut Doman için olay açıklamalar "Telefon görüşmeleri dinlenirse...""

Sivasspor-Galatasaray maçındaki kararlarıyla gündem olmuştu! Erman Toroğlu'ndan Turgut Doman için olay açıklamalar "Telefon görüşmeleri dinlenirse...""

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.12.2024 12:25
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Sivasspor-Galatasaray maçında hakem Turgut Doman'ın kararları mücadeleye damga vururken, eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu canlı yayında Doman için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Turgut Doman için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisini aradığını söyleyen Toroğlu, Turgut Doman'ın telefon kayıtlarının incelendiği taktirde çok şey çıkacağını öne sürdü.

İŞTE O SÖZLER...

"AHLAKSIZLIĞIN DİK ALASI"

"AHLAKSIZLIĞIN DİK ALASI"

"Bir telefon geldi, açtım Hacıosmanoğlu. 'Ne diyorsun hocam buna' dedi bana? Ben, 'diyeceğim bir şey yok! rezilliğin, kepazeliğin ve ahlaksızlığın dik alası' dedim. Beni Fenerbahçe, Galatasaray ilgilendirmiyor. Göremedin sahada tamam! VAR çağırıyor, sen bunu kırmızıya döndüremiyorsan sende art niyet var' dedim."

"BUNLAR BANA OPERASYON YAPIYORLAR" 

"BUNLAR BANA OPERASYON YAPIYORLAR" 

"Kendisi de bana 'bin defa konuştuk, o zaman bu hakem grubu bana bir operasyon yapıyor. Ben bu kadar olayın titizlikle üzerine gidiyorum ama bu oluyor. Bunlar bana operasyon yapıyorlar' dedi. "

"ADAM AĞLAYACAK GİBİYDİ" 

"ADAM AĞLAYACAK GİBİYDİ" 

"Bu adama maç vermeyin, bu kaşarlanmış! Siz kaşardan kurtulmak istiyorsunuz, bu hakemlerin ardında durmayın. Siz ne yapıyorsunuz ya! TFF Başkanı mücadele ediyor siz iyi olun diye. Adam ağlayacak gibiydi, sinirlenmiş. 'Hadi sen görmedin, VAR'a gidip nasıl vermezsin' dedi bana."

"ACABA KİMİNLE DİRSEK TEMASI VAR" 

"ACABA KİMİNLE DİRSEK TEMASI VAR" 

"Sen eğer VAR'a gidip bu pozisyonda kırmızı vermiyorsan sen farklı yerlere oynuyorsun. Sen federasyon başkanı gitsin istiyorsun. Acaba kiminle dirsek teması var. Bunu net söylüyorum. Turgut Doman'ın telefon görüşmeleri dinlenirse çok şey çıkar. Bu normal bir şey değil çünkü. Burada taammüden cinayet var, yani kasıt var burada. Oldu bitti olmaz."

"SENDE BİR AHLAK NOKSANLIĞI VAR" 

"SENDE BİR AHLAK NOKSANLIĞI VAR" 

"Senin önüne TV'yi getiriyorlar, sen canlı izliyorsun. Sen bunu yapmıyorsan bunda bir sakatlık var, sende bir para işi var, sende bir ahlak noksanlığı var. Var oğlu var ama ne var?"

Anahtar Kelimeler:
Turgut Doman Barış Alper Yılmaz son dakika galatasaray
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