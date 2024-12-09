Sivasspor-Galatasaray maçındaki kararlarıyla gündem olmuştu! Erman Toroğlu'ndan Turgut Doman için olay açıklamalar "Telefon görüşmeleri dinlenirse...""

"ACABA KİMİNLE DİRSEK TEMASI VAR"

"Sen eğer VAR'a gidip bu pozisyonda kırmızı vermiyorsan sen farklı yerlere oynuyorsun. Sen federasyon başkanı gitsin istiyorsun. Acaba kiminle dirsek teması var. Bunu net söylüyorum. Turgut Doman'ın telefon görüşmeleri dinlenirse çok şey çıkar. Bu normal bir şey değil çünkü. Burada taammüden cinayet var, yani kasıt var burada. Oldu bitti olmaz."