Sivasspor-Galatasaray maçındaki kararlarıyla gündem olmuştu! Erman Toroğlu'ndan Turgut Doman için olay açıklamalar "Telefon görüşmeleri dinlenirse...""

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Turgut Doman için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisini aradığını söyleyen Toroğlu, Turgut Doman'ın telefon kayıtlarının incelendiği taktirde çok şey çıkacağını öne sürdü.
"Bir telefon geldi, açtım Hacıosmanoğlu. 'Ne diyorsun hocam buna' dedi bana? Ben, 'diyeceğim bir şey yok! rezilliğin, kepazeliğin ve ahlaksızlığın dik alası' dedim. Beni Fenerbahçe, Galatasaray ilgilendirmiyor. Göremedin sahada tamam! VAR çağırıyor, sen bunu kırmızıya döndüremiyorsan sende art niyet var' dedim."
"Kendisi de bana 'bin defa konuştuk, o zaman bu hakem grubu bana bir operasyon yapıyor. Ben bu kadar olayın titizlikle üzerine gidiyorum ama bu oluyor. Bunlar bana operasyon yapıyorlar' dedi. "
"Bu adama maç vermeyin, bu kaşarlanmış! Siz kaşardan kurtulmak istiyorsunuz, bu hakemlerin ardında durmayın. Siz ne yapıyorsunuz ya! TFF Başkanı mücadele ediyor siz iyi olun diye. Adam ağlayacak gibiydi, sinirlenmiş. 'Hadi sen görmedin, VAR'a gidip nasıl vermezsin' dedi bana."
"Sen eğer VAR'a gidip bu pozisyonda kırmızı vermiyorsan sen farklı yerlere oynuyorsun. Sen federasyon başkanı gitsin istiyorsun. Acaba kiminle dirsek teması var. Bunu net söylüyorum. Turgut Doman'ın telefon görüşmeleri dinlenirse çok şey çıkar. Bu normal bir şey değil çünkü. Burada taammüden cinayet var, yani kasıt var burada. Oldu bitti olmaz."
"Senin önüne TV'yi getiriyorlar, sen canlı izliyorsun. Sen bunu yapmıyorsan bunda bir sakatlık var, sende bir para işi var, sende bir ahlak noksanlığı var. Var oğlu var ama ne var?"
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