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  4. Sivasspor karşısında alınan beraberlik sonrası Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maç sonunda VAR'a isyan etti oyuncularına kızdı!

Sivasspor karşısında alınan beraberlik sonrası Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maç sonunda VAR'a isyan etti oyuncularına kızdı!

11.01.2024 20:32 | Son Güncelleme:
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16. hafta erteleme mücadelesinde Sivasspor'a konuk olan Galatasaray mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılırken zirve yarışında yara aldı. Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen teknik direktör Okan Buruk sert açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Sivasspor deplasmanından 2 puan kayıpla dönen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sivasspor'un penaltı kazandığı pozisyonu şanssızlık olarak nitelendiren Buruk, penaltı bekledikleri pozisyon için VAR'ın uyarıda bulunmamasına dair tepki gösterdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN O SÖZLERİ
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"ŞANSSIZ PENALTI OLDU" 

"ŞANSSIZ PENALTI OLDU" 

"Sivasspor 5'li savunmayla başladı, topu bize bıraktı. İlk yarı 2 tane direk var. İlk yarı sonunda golü bulduk. İkinci yarı top bizdeydi ama ikinci golü bulmak için daha çok rakip kaleye gitmeliydik. Rakibimiz de çaba sarf etmedi. Bizim kaptırdığımız toplarla çaba sarf etti. Devamında şanssız penaltı oldu."

"VAR'DAN UYARI GELMİYOR" 

"VAR'DAN UYARI GELMİYOR" 

"Bir tane Abdülkadir'in topa eliyle uzandığı top penaltı gibi gözüktü. VAR'dan uyarı gelmedi, genelde gelmiyor zaten. Kendimizi suçlayacağımız yer ikinci golü atamamak."

"BUNA PENALTI VERİYORLAR" 

"BUNA PENALTI VERİYORLAR" 

"Kerem Demirbay eli açık yakalandı. Aslında topla oynama niyeti yoktu, top kaleye de gitmiyordu. Ancak eli açık olduğu için bunlara penaltı veriyorlar."

"BURADA KAZANMALIYDIK" 

"BURADA KAZANMALIYDIK" 

"Oyuncularıma konuştum, 4 gün sonra bir maç daha var. Belki 2-3 oyuncu dönebilir. Kadromuz güçlenecek. Biz bu değiliz. Hakem de hata yapsa, eksik de olsak kazanmalıydık. Bunu yapamadığımız için üzgünüz. Bunu telafi edecek çok maç var. Daha ligin birinci bölümü tamamlandı. Daha çok güçleneceğiz. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Bir sonraki maçta ayağa kalkacağız. Oyuncular 'Eksiktik, hakem kötüydü, saha iyi değildi' diyebilir. Ancak bunlar bahane değil, benim için de değil. Burada kazanmalıydık."

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