Sivasspor yenilgisinin ardından konuşan Şenol Güneş'in sözleri tepki çekti! Taraftar o açıklamaları konuşuyor

SAKATLIK SÖZLERİ...

Sakatlıklar, cezalar bunlar doğal. Cenk de olmak üzere sakatlanan tüm oyuncular için üzgünüm. Rachid'i koyalım, koymayalım mı soru işaretleri vardı. Cenk bizim için önemli tabii. Sahadaki tüm oyuncular önemli. İnşallah önemli bir şeyi yoktur.