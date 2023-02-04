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  4. Sivasspor yenilgisinin ardından konuşan Şenol Güneş'in sözleri tepki çekti! Taraftar o açıklamaları konuşuyor

Sivasspor yenilgisinin ardından konuşan Şenol Güneş'in sözleri tepki çekti! Taraftar o açıklamaları konuşuyor

04.02.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 23. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan ve rakibine 1-0'lık skorla mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamalar bazı taraftarların tepkisine neden oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmadan 1-0 mağlubiyetle ayrılarak haftayı puansız kapattı. Siyah-Beyazlı ekibin 7 maçlık yenilmezlik serisi bu sonuçla sona ererken, tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yenilgi için 'Oyunumuz ve motivasyonumuz kazanmaya yetmedi' diyen Güneş'in bu sözleri siyah-beyazlı bazı taraftarlarca eleştirildi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN O SÖZLERİ...

"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZÜN ALTINDA" 

"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZÜN ALTINDA" 

Düşündüğümüzün altında bir konsantrasyonla oynadık. Saha, alan, koşullar, rakibin oyununu biliyorduk. İlk dakikada bir atak yaptık. Sonra oyunu rakibe verdik. Rakibin uzun toplarına karşı uzun topla oynadık. Kısa paslar yapmamız gerekiyordu. Oyun gitgele döndü ve bağlantı koptu. Taç atışından yediğimiz gol, takımı paniğe soktu.

"YETERLİ DEĞİLDİ" 

"YETERLİ DEĞİLDİ" 

Aynı oyuncularla daha iyi oynayabileceğimizi düşünmemize rağmen gerekli pozisyonları bulamadık. Rakip golden sonra daha disiplinli oynadı. Oyun kontrolü bizdeydi, istediğimiz şutlar, ortalar, baskılar yeterli değildi. Bizi kontrol ederek oynadılar. Rakip bizim hatalarımızdan faydalandı. 0-0'da yaptıkları oyunu, 1-0'da daha iyi yaptılar. Motivasyon seviyemiz, kazanmaya yetmedi.

"KOPMALAR YAŞADIK" 

"KOPMALAR YAŞADIK" 

Oyunun belli bölümlerinde kopmalar var. Rakibin direncini, temposunu düşerek daha tempolu oynamalıydık. Taç atıldığı zaman rakibi kontrol etmek gerekirken gol yedik. Ayağımızdaki topu rakibe verip döndük geriye. Oyunumuz, maçı kazanmaya yetmedi. Rakip de iyi kullandı. Takım oyunu oynadılar. Bizim takım oyunumuzun kopması formatı tamamen kopardı. Yeterli pozisyonumuz yoktu.

SAKATLIK SÖZLERİ...

SAKATLIK SÖZLERİ...

Sakatlıklar, cezalar bunlar doğal. Cenk de olmak üzere sakatlanan tüm oyuncular için üzgünüm. Rachid'i koyalım, koymayalım mı soru işaretleri vardı. Cenk bizim için önemli tabii. Sahadaki tüm oyuncular önemli. İnşallah önemli bir şeyi yoktur.

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