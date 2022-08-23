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Sivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladı

23.08.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsveç temsilcisi Malmö ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından geniş alanda pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Ligde dün oynanan Corendon Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Dia Saba da katıldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Malmö, 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic görev yapacak.

Sivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladı

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