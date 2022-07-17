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Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor

17.07.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Stegersbach kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sürdü.

Futbolcular, dayanıklılık koşularının ardından 4'e 1 pas çalışması ve yarım sahada çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takım, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor

Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor

Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor

Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor

Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor

Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor

Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor

Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor

Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor

Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor

Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor

Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor

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