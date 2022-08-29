Sivas'ta "9. Kitap Günleri" başladı

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında "9. Kitap Günleri" gerçekleştiriliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "4 Eylül Sivas Kültür ve Sanat Etkinlikleri" programı içinde yer alan, Sivas Valiliği koordinesinde, belediye, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kültür AŞ katkılarıyla düzenlenen etkinliğin açılışına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Şimşek, açık hava da tarihin, kültürün ve kitabın kokusuyla ferahladıklarını ve nefes aldıklarını söyledi.

Sivas Kongresi'nin 103. yılında 4 Eylül Sivas Kültür ve Sanat Şenlikleri programı kapsamında ulusal söyleşi, sosyal sorumluluk programları ve Buruciye Şiir Akşamları olmak üzere 18 farklı etkinlikle misafirleri ağırlayacak olan kitap günlerinin hayırlı olmasını temenni eden Şimşek, Şemseddin Sami'nin "İnsanlığa başlıca borcumuz, bıkmaksızın okumak, üşenmeksizin okumaktır." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Başkan Bilgin ise şehrin bilim ve eğitim seviyesine büyük katkılar sağlayan Sivas Kitap Günleri'nin 2011 yılından günümüze dek düzenlendiğini, etkinlik sayesinde birçok yayıneviyle seçkin yazarların okurlarıyla buluştuğunu ifade etti.

Bilgin, 100 yayınevi ve birçok ünlü yazarın Sivaslılarla buluşacağını fuarın 7 gün boyunca ziyaretçi kabul edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Şimşek ve il protokolü etkinliğin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından kurulan stantları ziyaret eden Şimşek ve beraberindekiler, vatandaşlarla da sohbet etti.

Bu arada 9. Sivas Kitap Günlerinin ilk söyleşi konuğu yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, "İnsanın Mutluluk Arayışı" konulu söyleşisiyle vatandaşlarla buluştu.

Söyleşi sonrası Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sayar'a hediye takdim etti.