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Sivas'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması sona erdi

26.06.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması sona erdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Bölge Yarışması'nda dereceye giren ekipler kupalarını aldı.

Sivas, Kayseri, Çorum, Amasya ve Kırşehir'den kente gelen ekipler, 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmada hünerlerini sergiledi.

Federasyona bağlı gençlik spor kulüplerinden 360 yarışmacının katıldığı yarışma, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 farklı kategoride yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, "Büyükler geleneksel düzenlemeli" kategorisinde Çorum Halk Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Kulübü, "Büyükler geleneksel düzenlemesiz" dalda Sivas Yüceyurt Gençlik Spor Kulübü birinci oldu.

"Gençler geleneksel düzenlemeli"de Kırşehir Gençlik Hizmetleri Gençlik Spor Kulübü, "Gençler geleneksel düzenlemesiz"de de Sivas Folklor Kurumu kupayı aldı.

"Yıldızlar geleneksel düzenlemeli" kategoride Sivas Bozkır Gençlik Spor Kulübü, "Geleneksel düzenlemesiz"de Sivas Anadolu Folklor Kurumu birinci sırayı elde etti.

Miniklerde ise "Geleneksel düzenlemeli" kategorisinde Kayseri Demir Karamancı Gençlik Spor Kulübü, "Geleneksel düzenlemesiz"de Sivas Folklor Kurumu Gençlik Spor Kulübü birincilik kürsüsüne çıktı.

THOF Bölge Yarışması, kupa töreninin ardından sona erdi.

Yarışmada birinci olan ekipler, temmuz ve ağustosta yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması sona erdi

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