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Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı

05.08.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Gardaşlık Festivali" çeşitli etkinliklerle başladı.

Sanal ortamda başlatılan "5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü"ne destek olmak amacıyla festival kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından tren garından başlayan "gardaşlık yürüyüşüyle" start aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda 'Gardaşlık Bildirgesinin' okunmasının ardından, bin 58 kişi tarafından Cumhuriyet Meydanın da gardaşlık halayı çekildi.

Festivalin gençlerde "gardaşlık" kültürünün benimsenmesi açısından önemli olduğunu belirten Vali Yılmaz Şimşek, "Memnuniyetle görüyorum ki gerçekten Sivaslıların hemşerilik bilinci ve gardaşlık kültürü gerçekten takdire şayandır. Dünyanın neresinde olursa olsun Sivaslılar gardaşlık kelimesi adı altında bir birleriyle sarılıp kucaklaşabiliyorlar. Bu kültürle birbirini bulup sarılabiliyorlar. Bu da hepimiz açısından çok gurur verici bir durum. Bundan sonraki etkinliklerde de hep bir arada olacağız. Kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü tebrik eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise şunları kaydetti:

"Selçuklu ve Osmanlı'nın emin şehri ve devletimizin kuruluşuna ev sahipliği yapan, tarihi, doğal güzellikleri, kültürü ve yiğido insanları ile birlikte medeniyetler şehri olan Sivas'ımızda son 3 yıldır 5 Ağustos'u Dünya Sivaslılar Günü olarak kutluyoruz. Sivas'ı daha da yaşanılır bir şehir yapmak, halkımızı mutlu etmek adına farklı etkinliklerle bir aradayız. Klasik yöneticilik, klasik idarecilik ve klasik belediyecilik yapmayacağımızı dedik. Şehrin beklentileri doğrultusunda hem alt yapı çalışmaları yapacağız, hem üst yapı çalışmaları yapacağız. Bunlar kadar önemli olan şehrin tanıtımına katkı sağlayacak faaliyetleri yapacağız dedik.

Etkinlik Mustafa Ceceli konseri ile sona erdi.

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı

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