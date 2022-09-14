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Sivas'tan Pakistan'daki selzedeler için 2 yardım tırı gönderildi

14.09.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'tan Pakistan'daki selzedeler için 2 yardım tırı gönderildi

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği koordinesinde hazırlanan 2 yardım tırı, Pakistan'da sel bölgesindekilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde mağdur olanlar için valiliğin düzenlediği yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları destek verdi.

Gıda kolisi ve hijyen paketi yüklü 2 tırın uğurlanması için tarihi jandarma binası önünde düzenlenen törende konuşan Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, kısa bir süre önce de kentten 2 yardım tırını Pakistan'a uğurladıklarını anımsattı.

Kardeş ülke Pakistan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Öztürk, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman dost ve kardeş ülke Pakistan'ın yanında yer almaya devam ediyor. Bundan sonra da her durumda Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin gönül coğrafyasının çok geniş olduğunu söyleyen Bilgin, "Ecdadımızın bizlere bıraktığı miras doğrultusunda nerede bir sıkıntı varsa, nerede afet ve mazlum varsa biz Anadolu insanı olarak elimizi o bölgeye uzatmakta kendimizi görevli addediyoruz. Pakistan'da son yılların en acı sel felaketiyle karşılaştı." diye konuştu.

Gönül coğrafyasına yardım eli uzattıklarını aktaran Bilgin, Sivas'tan 4. yardım tırının Pakistan'a gönderildiğini belirterek, katkısı olanlara teşekkür etti.

Okunan duanın ardından yardım tırları Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

Sivas'tan Pakistan'daki selzedeler için 2 yardım tırı gönderildi

Sivas'tan Pakistan'daki selzedeler için 2 yardım tırı gönderildi

Sivas'tan Pakistan'daki selzedeler için 2 yardım tırı gönderildi

Sivas'tan Pakistan'daki selzedeler için 2 yardım tırı gönderildi

Sivas'tan Pakistan'daki selzedeler için 2 yardım tırı gönderildi

Sivas'tan Pakistan'daki selzedeler için 2 yardım tırı gönderildi

Sivas'tan Pakistan'daki selzedeler için 2 yardım tırı gönderildi

Sivas'tan Pakistan'daki selzedeler için 2 yardım tırı gönderildi

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