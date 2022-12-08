SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Skandalın böylesi! Basın toplantısında masaya çıkan kediyi aşağıya fırlattı, sonrasında ise pişkin pişkin güldü! Vinicius Junior ve Brezilya Milli Takımı'na tepki üstüne tepki yağıyor...

Skandalın böylesi! Basın toplantısında masaya çıkan kediyi aşağıya fırlattı, sonrasında ise pişkin pişkin güldü! Vinicius Junior ve Brezilya Milli Takımı'na tepki üstüne tepki yağıyor...

08.12.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, skandal olaylar da yaşanmaya devam ediyor. Çeyrek finalde oynanacak olan Brezilya - Hırvatistan mücadelesinden önce Güney Amerika ekibi için bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Brezilya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Vinicius Junior katıldı. 22 yaşındaki futbolcunun soruları yanıtladığı esnada masaya bir kedi atladı ve bir süre orada durdu. Brezilya Milli Takım sorumlusunun kediye yaptığı hareket ise büyük tepki çekti.

FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu etabının tamamlanmasının ardından futbolseverler heyecanla çeyrek final maçlarının oynanmasını beklemeye başladı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya ile son finalist Hırvatistan arasında oynanacak olan karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Brezilya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Vinicius Junior, medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

KİMSE BEKLEMİYORDU

2022-12-05T210650Z_262453747_UP1EIC51I4520_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-BRA-KOR-REPORT

Vinicius Junior'un konuşma yaptığı esnada masaya çıkan bir kedi, bir süre çıktığı yerde yatarak beklemeye başladı. O an herkes bu durumu normal karşıladı ve gülüşmeler yaşandı. Brezilya Milli Takımı'nın sorumlusu ise kimsenin beklemediği bir harekete imza attı.

YERE FIRLATTI

2022-12-05T194511Z_1599940889_UP1EIC51IVA76_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-BRA-KOR-REPORT

Junior'un yanında oturan yetkili, masada duran kediyi sert biçimde tuttu ve yere fırlattı.

KAHKAHA ATTILAR, BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİLER

Screenshot_12

Brezilya Milli Takımı sorumlusunun bu hareketi sonrasında herkes büyük bir şaşkınlık yaşarken, kediyi yavaşça bıraktığını iddia eden yetkili ve Vinicius Junior'un durumu kahkahalarla karşılaması sosyal medyada büyük tepki çekti. Hayvanseverler, "Aynı hareketi size yapsalar acaba nasıl hissederdiniz?" şeklinde yorumlarla sorumluyu ve yıldız futbolcuyu eleştirdi. İşte o anlar...

KEDİYİ BÖYLE YERE ATTI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Brezilya kedi Vinicius Junior dünya kupası Biri Bizi Gözetliyor smith

En Çok Okunan Haberler

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

Galatasaray'dan 'milli' harekat!

Galatasaray'dan 'milli' harekat!

Böyle yarış görülmedi! Üç büyükler kafayı taktı...

Böyle yarış görülmedi! Üç büyükler kafayı taktı...

Engin'in Ronaldo yorumu olay oldu!

Engin'in Ronaldo yorumu olay oldu!

Serbest kalma bedeline tepki yağıyor!

Serbest kalma bedeline tepki yağıyor!

İlginizi Çekebilir

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.