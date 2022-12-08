Skandalın böylesi! Basın toplantısında masaya çıkan kediyi aşağıya fırlattı, sonrasında ise pişkin pişkin güldü! Vinicius Junior ve Brezilya Milli Takımı'na tepki üstüne tepki yağıyor...

FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu etabının tamamlanmasının ardından futbolseverler heyecanla çeyrek final maçlarının oynanmasını beklemeye başladı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya ile son finalist Hırvatistan arasında oynanacak olan karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Brezilya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Vinicius Junior, medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

KİMSE BEKLEMİYORDU

Vinicius Junior'un konuşma yaptığı esnada masaya çıkan bir kedi, bir süre çıktığı yerde yatarak beklemeye başladı. O an herkes bu durumu normal karşıladı ve gülüşmeler yaşandı. Brezilya Milli Takımı'nın sorumlusu ise kimsenin beklemediği bir harekete imza attı.

YERE FIRLATTI

Junior'un yanında oturan yetkili, masada duran kediyi sert biçimde tuttu ve yere fırlattı.

KAHKAHA ATTILAR, BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİLER

Brezilya Milli Takımı sorumlusunun bu hareketi sonrasında herkes büyük bir şaşkınlık yaşarken, kediyi yavaşça bıraktığını iddia eden yetkili ve Vinicius Junior'un durumu kahkahalarla karşılaması sosyal medyada büyük tepki çekti. Hayvanseverler, "Aynı hareketi size yapsalar acaba nasıl hissederdiniz?" şeklinde yorumlarla sorumluyu ve yıldız futbolcuyu eleştirdi. İşte o anlar...