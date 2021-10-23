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Söğüt Altın Madeni Projesi ile Türkiye'nin altın üretimine katkı sağlanması bekleniyor

23.10.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz: - "Önümüzdeki ay içinde burada hem madencilikle ilgili hem de tesis kurulumuna yönelik olarak çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız" - "Burada birinci, ikinci ve üçüncü fazdaki yatırımlarımızı tamamlayıp tam kapasite çalışmaya başladığımızda yıllık 6 ile 7 ton civarında üretim hedefleniyor" - GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Genel Müdürü Halit Semih Demircan: - "2022 yılının sonuna kadar altın üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

BİLECİK (AA) - GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Söğüt Altın Madeni Projesi'nde hem madencilikle ilgili hem de tesis kurulumuna yönelik çalışmalara gelecek ay hızlı bir şekilde başlayacaklarını, tam kapasiteyle çalışmaya geçildiğinde burada yıllık 6 ile 7 ton civarında altın üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Poyraz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ'nin Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın madeni sahasını gezdi.

GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Genel Müdürü Halit Semih Demircan'dan alanda yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi alan Poyraz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Poyraz, maden ruhsat sahasında aynı anda birkaç farklı çalışma yürüttüklerini, projelendirmeye yönelik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Önümüzdeki birkaç haftalık dönem zarfında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu Bakan beyin onayına geldikten sonra da çalışmalarımızı hızlandıracağız." dedi.

- Bir taraftan tesis kurulumu bir taraftan maden işleme çalışmaları yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla acele kamulaştırma kararı çıkarılarak bölgedeki arazilerin mülkiyetinin Hazineye devrinin sağlandığını, ardından tahsis çalışmalarının yapıldığını anlatan Poyraz, şöyle devam etti:

"Bunları da birkaç hafta içinde bitirdikten sonra bizim tahminimiz önümüzdeki ay içinde burada hem madencilikle ilgili hem de tesis kurulumuna yönelik olarak çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. Hedefimiz, bir taraftan tesis kurulumunu devam ettirirken bir taraftan maden işleme çalışmalarını yapmak. 3 faza ayırdığımız tesis kurulumunun ilk fazında zaten makine ekipman siparişlerinin bir kısmı verildi. Yılbaşı gibi ekipmanların tamamı geldikten sonra inşaat faaliyetlerine başlayıp 2022 yılı içinde ilk faz tesis kurulumu tamamlandıktan sonra maden işleme çalışmalarını yapıp 2022 yılının sonu itibarıyla buradan çıkacak ilk altın külçemizi döküp Türk ekonomisine kazandırmak istiyoruz."

- "Burası önemli bir kaldıraç olacak"

Poyraz, Gübretaş'ın şu anda tarım sektöründeki en önemli aktörlerinden biri olduğunu belirterek, "Buradan elde edilmiş olan değerin GÜBRETAŞ'a, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Türk çiftçisine ve tarım ekonomisine yansımasıyla Türk ekonomisine çok ciddi katkılar sağlanması hedefleniyor. Burası önümüzdeki dönemde inşallah bizim için önemli bir kaldıraç olacak. Bununla beraber Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri olarak Türk çiftçisine buradaki kaynağı ziyadesiyle yansıtma gayreti içinde olacağız." dedi.

- Türkiye'nin altın üretimine yüzde 15 katkı

Poyraz, sahadan çıkarılacak altının miktarına ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Burada birinci, ikinci ve üçüncü fazdaki yatırımlarımızı tamamlayıp tam kapasite çalışmaya başladığımızda şu anki planlamamız yıllık 6 ile 7 ton civarında bir üretim kapasitesi hedefleniyor. Türkiye'de 2020 yılı rakamlarıyla yıllık 42 ton civarında altın üretimi olduğunu düşünürsek o zaman biz bu 42 tona sadece buradaki çalışmalarımızla yüzde 15 oranında katkı sağlamış olacağız."

GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Genel Müdürü Halit Semih Demircan da ÇED raporu ve diğer prosedürlerin tamamlanmasından kısa süre sonra tesis inşaat faaliyetlerine geçileceğini belirterek, "2022 yılının sonuna kadar altın üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Söğüt Altın Madeni Projesi ile Türkiye'nin altın üretimine katkı sağlanması bekleniyor

- GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz: - "Önümüzdeki ay içinde burada hem madencilikle ilgili hem de tesis kurulumuna yönelik olarak çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız" - "Burada birinci, ikinci ve üçüncü fazd

Söğüt Altın Madeni Projesi ile Türkiye'nin yıllık altın üretimine katkı sağlanması hedefleniyor

Söğüt Altın Madeni Projesi ile Türkiye'nin yıllık altın üretimine katkı sağlanması hedefleniyor

Söğüt Altın Madeni Projesi ile Türkiye'nin yıllık altın üretimine katkı sağlanması hedefleniyor

Söğüt Altın Madeni Projesi ile Türkiye'nin yıllık altın üretimine katkı sağlanması hedefleniyor

Söğüt Altın Madeni Projesi ile Türkiye'nin yıllık altın üretimine katkı sağlanması hedefleniyor

Söğüt Altın Madeni Projesi ile Türkiye'nin yıllık altın üretimine katkı sağlanması hedefleniyor
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