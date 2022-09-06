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SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı

06.09.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı

BALIKESİR (AA) - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Balıkesir Merkez Havaalanı çevresinde gösteri sundu.

Gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydettİ, bazıları da alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.

SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.

SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı

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Balıkesir gösteri solo türk

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