Son dakika: Alanyaspor - Beşiktaş maçı sonrasında ağır eleştiriler! "Ben olsam bugün kovarım!"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah - beyazlılar, ilk yarıda 3-0 öne geçtiği karşılaşmadan 90+3. dakikada yediği golle 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve 1 puana razı oldu. Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan, 37. dakikada ikinci sarı - kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Karşılaşmanın ardından maçın hakemi Yasin Kol ve siyah - beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael'e spor yazarlarından sert eleştiriler geldi. İŞTE SPOR YAZARLARININ YORUMLARI;

YAZARLARDAN ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

"VALERIEN ISMAEL İLE OLMAZ!" TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ: "10 kişi kaldın ve ister, istemez savunmaya yaslanacaksın önde hızlı oyuncu bulundurman gerek. Bu anlamda Ghezzal'ın çıkması doğru, peki kontra oyuncusu N'Kouduo neden çıktı! Dahası, Weghorst hem hızlı değil, hem çok yorulmuş önde top tutacak hali kalmamış, üstelik sarı kartı var, sahada da tehlikeli bir hakem varken Hollandalı hala neden sahada! ..Ve Muleka neden kenarda! Savunmayı Rosier, Necip, Montero, Saiss, Mousakko yaptın da ne oldu, beş savunmacıyla üç gol yedin öyle değil mi bay Ismael! Uzatmayalım, Alanya'nın zaaflarını değerlendirip üç fark yakalayan Beşiktaş, hakemin doğraması ve Ismael'in yanlış değişiklikleriyle beraberliğe razı oldu. Bir kez daha söylüyorum Valerien Ismael'le olmaz."

"BEN BUGÜN KOVARIM" AHMET ÇAKAR/SABAH: "Beşiktaş hem de koskoca Beşiktaş; korkak, acemi ve paniklemiş bir teknik adamın kurbanı oldu… 3-0'dan maçı kazanamadı. Neymiş efendim, 3-0'lık Beşiktaş, 10 kişi kalınca en yaratıcı, en kaliteli oyuncuları sahadan alıyor, sözüm ona defansif yönleri önde oyuncuları sahaya sürüyor. Bunun adı cehalettir. Beşiktaş, ikinci yarıda hocasının hatasıyla puanları kaybediverdi. Dünyanın hiçbir liginde bir teknik adam bu hataları yapmaz. Aslında ben olsam bugün kovarım. Asla büyük takımın, büyük hedeflerin hocası filan değil. Çok yazık etti."

"BU KADAR ARKAYA YASLANIRSAN..." ALİ ECE/FANATİK: "Devre sonunda Efkan’ın frikik golü olmasaydı ve soyunma odasına 3-0’la gidilseydi Valerien Ismael 2. yarıya bu kadar radikal değişiklikler ve ultra defansif önlemlerle başlar mıydı? Ghezzal’ın sakatlık durumu zaten soru işaretiydi tamam, 10kişi kalınca riske atmayabilirsin. Ama tek sprinter oyuncun N'Koudou ve onu etkili kontratağa çıkarabilecek pasları atma ihtimali en yüksek oyuncu formda Salih’in ikisini birden çıkartırsan sadece arkaya yaslanırsın. Bu kadar arkaya yaslanırsan da kendi kalene gol ve penaltı gibi kazalar başına gelebilir."

"HAMLELER DOĞRUYDU" ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "2. devre başlamadan Valerien İsmael'den ilginç hamleler geldi. Salih, N'Koudou ve Ghezzal'ı çıkardı. Şimdi maç berabere bitince genel eleştiriler İsmael üzerinde yoğunlaşacak. Ama ben bunu doğru ve cesur bir hamle olarak gördüm. Hava çok sıcak ve nemliydi. Bir kişi eksiksin, Ghezzal ve N'Koudou'nun fiziksel durumları yeterli değil, Salih de çok yorulmuştu. 2. yarıya atak başlayan, organize gelen Alanya'da yine sahneye Farioli çıktı. Aynı anda dört oyuncu birden değiştirdi, sonra takım çorbaya döndü. Ama şans önemli faktör. Beşiktaş pozisyon vermezken gereksiz sebep olunan penaltı ve de Saiss'in kendi kalesine attığı jeneriklik gol sebebiyle maç berabere bitti."