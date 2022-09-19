SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Arda Güler serbest mi kalıyor? Canlı yayında neden oynamadığını açıkladı

Son dakika: Arda Güler serbest mi kalıyor? Canlı yayında neden oynamadığını açıkladı

19.09.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından TV8,5'ta değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertlilerde merak konusu olan Arda Güler'in neden oynamadığına açıklık getiren tecrübeli yorumcu, Jorge Jesus'un ilerleyen haftalarda ne yapacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe taraftarının yüreğine adeta su serpildi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Arda Güler hakkında basında çıkan dedikodulara son noktayı koydu. Jorge Jesus'un bir türlü oynatmadığı genç oyuncu hakkında detaylar paylaşan Dilmen, taraftarın yüreğine su serpti.

ARDA'YI OYNATMAMA SEBEBİNİ AÇIKLADI

6304db4f66a97c96678a68e3

"Beşiktaş maçında King ile Batshuayi oynayacak yüksek ihtimalle. Jesus Arda'yı dakikayı tamamlamak için oynatıyor. Jesus her şeyi oynamak istiyor. 7. haftaya gelene kadar durmadan farklı sistemlerle oynadı ve başarılı oldu. Dakika 90'da bile hücum yapmak isteyen bir Fenerbahçe kültürü oluştu. Dakika 85'te oyuna giren Batshuayi yüzde doksan dokuzluk bir gol pozisyonuna girdi. Sanırım Arda Güler'in 1500 dakika oynamazsa serbest kalma maddesi varmış. Hoca kupa maçlarında falan o dakikayı tamamlayacak. Taraftarlar merak etmesin. Arda'yı oynatmama nedeni tamamen taktiksel" dedi.

"BİR TEK DERBİLERDE ZORLANIR"

3e2be431804c4df6a08f2a4d4e3aa341

"Böyle bir teknik direktöre oyuncuların kapris yapma ihtimali yok. Fenerbahçe derbiler ve Başakşehir, Konya gibi takımlar karşısında zorlanırsa zorlanır. Bu tür takımları karşısında bulduğu zaman rahat yener. Bugün belli bir dakikaya kadar Altay'ı görmedim oyunda. Fenerbahçe bugün 43 kere ceza sahasına girmiş, bazı hocalar oyuncularını yormamak için oyuncularını rölantiye alır fakat Jesus'ta bu yok. Durmadan hücum durmadan hücum. Crespo geldiği günden beri en iyi maçını oynadı, 3 kişilik oynadı her şeyi yaptı. Böyle bir teknik direktöre oyuncuların kapris yapma ihtimali yok."

FENERBAHÇE-ALANYASPOR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Arda Güler son dakika haberler fenerbahçe son dakika haberleri Hamdi Alkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin konseri, yaptığı paylaşımın ardından iptal edildi!

Aleyna Tilki'nin konseri, yaptığı paylaşımın ardından iptal edildi!

'Öğretmenim' deyip 10 yaşındaki çocuğu istismar etti! Acılı anneden yürek yakan sözler: Çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor

'Öğretmenim' deyip 10 yaşındaki çocuğu istismar etti! Acılı anneden yürek yakan sözler: Çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor

Beşiktaş maçına damga vuran Yasin Kol için karar verildi!

Beşiktaş maçına damga vuran Yasin Kol için karar verildi!

Dünya tarihine geçecek olay! Maçın 9. saniyesinde hayrete düşürdü

Dünya tarihine geçecek olay! Maçın 9. saniyesinde hayrete düşürdü

Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyetine rağmen tepki var!

Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyetine rağmen tepki var!

Trabzonspor maçında verilen penaltı pozisyonu Beşiktaş taraftarını ayaklandırdı!

Trabzonspor maçında verilen penaltı pozisyonu Beşiktaş taraftarını ayaklandırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.