Son dakika: Arda Güler serbest mi kalıyor? Canlı yayında neden oynamadığını açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Arda Güler hakkında basında çıkan dedikodulara son noktayı koydu. Jorge Jesus'un bir türlü oynatmadığı genç oyuncu hakkında detaylar paylaşan Dilmen, taraftarın yüreğine su serpti.

ARDA'YI OYNATMAMA SEBEBİNİ AÇIKLADI

"Beşiktaş maçında King ile Batshuayi oynayacak yüksek ihtimalle. Jesus Arda'yı dakikayı tamamlamak için oynatıyor. Jesus her şeyi oynamak istiyor. 7. haftaya gelene kadar durmadan farklı sistemlerle oynadı ve başarılı oldu. Dakika 90'da bile hücum yapmak isteyen bir Fenerbahçe kültürü oluştu. Dakika 85'te oyuna giren Batshuayi yüzde doksan dokuzluk bir gol pozisyonuna girdi. Sanırım Arda Güler'in 1500 dakika oynamazsa serbest kalma maddesi varmış. Hoca kupa maçlarında falan o dakikayı tamamlayacak. Taraftarlar merak etmesin. Arda'yı oynatmama nedeni tamamen taktiksel" dedi.

"BİR TEK DERBİLERDE ZORLANIR"

"Böyle bir teknik direktöre oyuncuların kapris yapma ihtimali yok. Fenerbahçe derbiler ve Başakşehir, Konya gibi takımlar karşısında zorlanırsa zorlanır. Bu tür takımları karşısında bulduğu zaman rahat yener. Bugün belli bir dakikaya kadar Altay'ı görmedim oyunda. Fenerbahçe bugün 43 kere ceza sahasına girmiş, bazı hocalar oyuncularını yormamak için oyuncularını rölantiye alır fakat Jesus'ta bu yok. Durmadan hücum durmadan hücum. Crespo geldiği günden beri en iyi maçını oynadı, 3 kişilik oynadı her şeyi yaptı. Böyle bir teknik direktöre oyuncuların kapris yapma ihtimali yok."