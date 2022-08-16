SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. SON DAKİKA: Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dele Alli transferinde sona gelindi

SON DAKİKA: Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dele Alli transferinde sona gelindi

16.08.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Son hafta karşılaşmasında Alanyaspor karşısından 1 puanla ayrılan Beşiktaş'ta alınan bu sonuç taraftarları oldukça üzdü. Siyah-Beyazlılar yaşanan bu 2 puanlık kaybı kadrosuna katmak üzere olduğu dünya yıldızı bir isimle unutturacak... Siyah-Beyazlı ekip son olarak Everton'da top koşturan yıldız oyuncu Dele Alli transferinde mutlu sona ulaşmaya oldukça yakın. İşte detaylar...

Dele Alli

Dele Alli

İNG İngiltere
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Everton
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezonda Valerien Ismael ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Süper Lig'de son oynadığı karşılaşmada Alanyaspor ile 3-3 berabere kalırken, taraftarlarını üzmüştü. 3. hafta mücadelesinde sahasında Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken, transfer temaslarını da sürdürüyor.

TRANSFERDE SONA GELİNDİ!

GettyImages-1368196050

Şu ana kadar kadrosunu Weghorst, Cenk Tosun , Gedson, Muleka, Saiss, Emrecan Uzunhan, Arthur Masuaku ile güçlendiren Beşiktaş'tan taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir hamle daha geldi. Sercan Dikme'nin haberine göre Siyah-Beyazlılar Everton'da forma giyen yıldız oyuncu Dele Alli transferinde sona geldi.

EVERTON İLE GÖRÜŞME

GettyImages-1369407207

Dikme'nin aktardığı bilgiye göre; Beşiktaşlı kurmaylar, yaklaşık iki haftadır İngiliz futbolcunun transferi için Everton ile görüşmelerde bulundu.

KİRALIK FORMULÜ

1d0ef173c84d4088a7ebe1082295ebd1

Beşiktaş, yapılan görüşmelerin ardından İngiliz ekibiyle 26 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşma sağladı. Dele Alli için ayrıca satın alma opsiyonu da bulunuyor. Beşiktaş, Dele Alli'ye yıllık ücret olarak 2.2 milyon Euro ödeyecek.

OLUMLU REFERANS

62c57e494e3fe114c04f1743

Transfer için Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Kevin N'Koudou ile de görüşme yapan Alli, iki isimden de olumlu referanslar aldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Tottenham'dan Everton'a bedelsiz olarak transfer olan İngiliz orta saha, Everton'da 11 maçta süre aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Dele Alli son dakika beşiktaş son dakika transfer beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram ve ons altın için yeni tahmin

Gram ve ons altın için yeni tahmin

Aday netleşiyor! Akşener ve Karamollaoğlu sürprizi...

Aday netleşiyor! Akşener ve Karamollaoğlu sürprizi...

Galatasaray'da Gomis'e yol göründü! Yerine öyle biri geliyor ki...

Galatasaray'da Gomis'e yol göründü! Yerine öyle biri geliyor ki...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na 14 milyon TL! Taraftarlar ikiye bölündü...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na 14 milyon TL! Taraftarlar ikiye bölündü...

Neymar'ın çapkınlık girişimi ifşa oldu!

Neymar'ın çapkınlık girişimi ifşa oldu!

Bu transferle Galatasaray'ın tarihi değişecek!

Bu transferle Galatasaray'ın tarihi değişecek!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.