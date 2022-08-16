SON DAKİKA: Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dele Alli transferinde sona gelindi

Yeni sezonda Valerien Ismael ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Süper Lig'de son oynadığı karşılaşmada Alanyaspor ile 3-3 berabere kalırken, taraftarlarını üzmüştü. 3. hafta mücadelesinde sahasında Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken, transfer temaslarını da sürdürüyor.

TRANSFERDE SONA GELİNDİ!

Şu ana kadar kadrosunu Weghorst, Cenk Tosun , Gedson, Muleka, Saiss, Emrecan Uzunhan, Arthur Masuaku ile güçlendiren Beşiktaş'tan taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir hamle daha geldi. Sercan Dikme'nin haberine göre Siyah-Beyazlılar Everton'da forma giyen yıldız oyuncu Dele Alli transferinde sona geldi.

EVERTON İLE GÖRÜŞME

Dikme'nin aktardığı bilgiye göre; Beşiktaşlı kurmaylar, yaklaşık iki haftadır İngiliz futbolcunun transferi için Everton ile görüşmelerde bulundu.

KİRALIK FORMULÜ

Beşiktaş, yapılan görüşmelerin ardından İngiliz ekibiyle 26 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşma sağladı. Dele Alli için ayrıca satın alma opsiyonu da bulunuyor. Beşiktaş, Dele Alli'ye yıllık ücret olarak 2.2 milyon Euro ödeyecek.

OLUMLU REFERANS

Transfer için Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Kevin N'Koudou ile de görüşme yapan Alli, iki isimden de olumlu referanslar aldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Tottenham'dan Everton'a bedelsiz olarak transfer olan İngiliz orta saha, Everton'da 11 maçta süre aldı.