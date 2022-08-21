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Son dakika: Beşiktaş, Karagümrük'e şans tanımadı! Dolmabahçe'de ilklerin gecesi...

21.08.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Siyah - beyazlı taraftarların tıklım tıklım doldurduğu Vodafone Park'ta oynanan müsabakada her iki takım da 90 dakika boyunca büyük bir mücadele ortaya koydu. Karşılaşma, Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, birçok ilk de bir arada yaşandı. Wout Weghorst ve Jackson Muleka, siyah - beyazlı formayla ilk gollerini Beşiktaş taraftarı önünde kaydetti. İşte maçtan ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Her iki takımın da birçok pozisyona girdiği mücadelede kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Wout Weghorst, 34. dakikada Kevin N'Koudou, 50. dakikada Jackson Muleka ve 90. dakikada Rosier kaydetti. Karagümrük'ün tek sayısı ise 53. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.

Bu sonucun ardından ligdeki ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 7'ye yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Henüz puanla tanışamayan Karagümrük ise 18. sırada yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek. Karagümrük ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

DOLMABAHÇE'DE İLKLERİN GECESİ

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Beşiktaş'ın yeni transferleri Wout Weghorst ve Jackson Muleka, siyah - beyazlı formayla ilk gollerini kaydetti. Karagümrük'e Galatasaray'dan katılan Mbaye Diagne ise Karagümrük adına ilk golünü attı.

VALERIEN ISMAEL'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

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Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Corendon Alanyaspor maçının kadrosuna göre iki zorunluk değişiklik yaptı.

Alanyaspor maçında görev verdiği Rachid Ghezzal ile kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan'ı oynatamayan Ismael, iki oyuncunun yokluğunda formayı Necip Uysal ile Jackson Muleka'ya verdi.

Necip Uysal'ı, Romain Saiss ile birlikte savunmada görevlendiren Ismael, Ghezzal'ın yerinde ise Muleka'yı oynattı.

ÖNDER KARAVELİ'YE FAIR-PLAY ÖDÜLÜ

Geçtiğimiz sezonun bir bölümünde siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapan, bu sezon da futbol gelişim direktörlüğü görevine getirilen Önder Karaveli'ye maç öncesinde fair play-ödülü verildi.

Karaveli'nin teknik direktörlük yaptığı dönemdeki örnek davranışları ve centilmenliği öne çıkaran centilmence söylemleri nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 2021 Fair-Play Ödülleri’nde davranış dalında şeref diploması ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

KARAGÜMRÜK TARAFTARI İLK KEZ DEPLASMANDA

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Bir önceki sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün taraftarları, 38 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de bir deplasman maçını yerinde izledi.

Lige çıktıkları 2020-2021 sezonunda pandemi nedeniyle taraftarların statlara alınmasının yasak olması nedeniyle takımlarını deplasman maçlarında destekleyemeyen Karagümrüklüler, geçen sezon da deplasman yasağı gerekçesiyle dış sahada takımlarının yanında olamamıştı.

Ligin ilk haftasında Alanyaspor'u konuk eden kırmızı-siyahlı ekip, ikinci haftayı ise bay geçmişti. Karagümrük taraftarı, Beşiktaş maçında kendilerine ayrılan bölümün büyük kısmını doldurdu.

PIRLO, 21 YIL SONRA...

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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 21 yıl sonra Dolmabahçe'de bir maça çıktı.

Pirlo, Beşiktaş eski kaptanlarından Mehmet Özdilek'in 2001 senesindeki jübile maçında Milan formasıyla sonradan oyuna dahil olmuştu.

Beşiktaş o gün oynanan karşılaşmada Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Milan'ı 2-1 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK

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