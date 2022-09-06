Son dakika: Beşiktaş transferi bitirdi! Nathan Redmond'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Kadrosuna birçok takviye yapan ve gerçekleştirdiği transferlerden 5 haftada büyük verim alan siyah - beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda çalışmalar devam ediyordu.

Beşiktaş, transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala sürpriz bir isim ile anlaşmaya vardı.

KİRALIK OLARAK BEŞİKTAŞ'TA

Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'da forma giyen Nathan Redmond'u 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

Redmond'un sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için çarşamba günü İstanbul'a geleceği bildirildi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Beşiktaş, Southampton ve Göztepe'nin sahipleri aynı olduğu için, anlaşmaya göre iki futbolcusunu İzmir ekibine kiralık olarak gönderecek. Bu isimlerin de Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 32 maça çıkan Redmond, 3 gol - 6 asitlik bir performans sergiledi.