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Son dakika: Canlı yayında açıkladı! Valerien Ismael, Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası Dele Alli'yi duyurdu...

22.08.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasına konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Fransız çalıştırıcı, uzun süredir gündemde olan Dele Alli transferiyle ilgili gelen soruya da "Ceyhun (Kazancı) Bey ilgileniyor" şeklinde yanıt verdi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Siyah - beyazlı takım; birçok pozisyona girdiği, üç şutunun direkten döndüğü ve iki golünün ofsayt gerekçesiyle sayılmadığı mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ISMAEL'İN SÖZLERİ

DELE ALLI CEVABI

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"İsim konusunda konuşmuyorum, perde arkasında çalışıyoruz. Ceyhun Bey çalışıyor, takımımıza fayda sağlamak istiyoruz. Transfer döneminin bitmesine doğru hamleler yapabiliriz."

"GEÇEN SEZONKİ MAÇI ANLADIM"

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"Alanya maçının benzeri bir senaryo gerçekleşti. 3 gol attık ve sonra oyunu tuttuk. İkinci yarı bazı anlarda düştük. Bu planımızda yoktu. Bir noktada Adana Demir'e karşı 3-0'dan 3-3'e dönen bir maç vardı. O maçı anladım."

"DEĞİŞİKLİKLER BENİM KARARIM"

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"Hak edilmiş bir galibiyet aldık. Değişiklikler benim kararım. Bazen bir şeyler yapma hissiyatı olur. Dengeyi tutmak istedim."

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK

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