SON DAKİKA: Derbide olmaz denen oldu! Fenerbahçe'nin iptal edilen golü geceye damga vurdu

Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde olmaz denen oldu. Sarı-lacivertliler, Guendouzi’nin ortasında Gökhan Sazdağı’nın ters vuruşuyla ağları havalandırdı, stat sevinçle coştu. Ancak hakem Yasin Kol, Guendouzi’nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal edince büyük şaşkınlık yaşandı. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertliler gol sevinci yaşadı ancak hakem Yasin Kol müdahalesiyle gol iptal edildi.

KORNERDEN SONRASI GOL

Fenerbahçe'de Talisca topu ceza sahasında Guendouzi'ye aktardı. Guendouzi'nin şutunu kaleci Ersin kornere çeldi. Hızlı kullanılan kornerde Guendouzi'nin ortasına Gökhan Sazdağı ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi. Sarı-lacivertliler büyük bir sevinç yaşarken taraftarlarıyla bu anı dakikalarca kutladı.

GOL İPTAL EDİLDİ

Hakem Yasin Kol'un iptal gerekçesi ise korner sonrası topu geri alan Guendouzi'nin ofsaytta olmasıydı. Kimsenin beklemediği anda gelen iptal kararı statta büyük bir şaşkınlık yarattı.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Okuyucu Yorumları 29 yorum
Korner çizgisinde ofsayt mı olur
olur
birakin birazda fenerbahce sevinsin
inşalllah hakemin vicdani rahattır. hem ceza sahası dışı hem de topa müdahale. hocam inşallah rahat uyuyorsundur...
