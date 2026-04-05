SON DAKİKA: Derbide olmaz denen oldu! Fenerbahçe'nin iptal edilen golü geceye damga vurdu

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertliler gol sevinci yaşadı ancak hakem Yasin Kol müdahalesiyle gol iptal edildi.

KORNERDEN SONRASI GOL

Fenerbahçe'de Talisca topu ceza sahasında Guendouzi'ye aktardı. Guendouzi'nin şutunu kaleci Ersin kornere çeldi. Hızlı kullanılan kornerde Guendouzi'nin ortasına Gökhan Sazdağı ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi. Sarı-lacivertliler büyük bir sevinç yaşarken taraftarlarıyla bu anı dakikalarca kutladı.

GOL İPTAL EDİLDİ

Hakem Yasin Kol'un iptal gerekçesi ise korner sonrası topu geri alan Guendouzi'nin ofsaytta olmasıydı. Kimsenin beklemediği anda gelen iptal kararı statta büyük bir şaşkınlık yarattı.

İŞTE O ANLAR...

