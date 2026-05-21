Ünlü isimlere yeni operasyon: Serenay Sarıkaya, Blok3, Mabel Matiz, Berkay, Tan... 14 isim gözaltında

Gençlere örnek olması beklenen ünlü isimlerin karıştığı iddia edilen uyuşturucu soruşturması gündeme bomba gibi düştü.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; gelen ihbarlar, incelenen dijital materyaller ve teknik takip neticesinde, ünlü isimlerin uyuşturucu madde kullandığına dair somut delillere ulaşıldı. İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde harekete geçerek operasyona start verdi.
Savcılığın operasyon talimatı sonrası harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 07:00 itibarıyla düğmeye bastı. İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerindeki 24 adres ile Muğla'daki 1 adres olmak üzere toplam 25 noktada eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştiriliyor.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 14 kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında sanat ve cemiyet hayatından öne çıkan isimler yer alıyor.
Liste şu şekilde:
Serenay SARIKAYA
Berkay ŞAHİN
Tan TAŞCI
Yağmur ÜNAL
Mirgün Sırrı CABAS
Hakan AYDIN (BLOK 3)
Mabel MATİZ(Fatih KARACA)
Feyza CİVELEK
Niran ÜNSAL
Volkan BAHÇEKAPILI
Onur TUNA
Osman Haktan CANEVİ
Aslıhan TURANLI
Eren KESİMER
Kübra İmren SİYAHDEMİR
Mehmet Rahşan
Cansu TEKİN
Özgür Deniz CELLAT
Yasemin İKBAL
Tarık TUNCA BAKIR
Hanzede GÜRKANLAR
Aycan YAĞCI
Tuğçe POSTOĞLU
Eda DORA
Semiha BEZEK
Hakkında gözaltı kararı verilen Serenay Sarıkaya’nın yurt dışında olduğu öğrenildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlı duruşu ve "toplumun kanayan yarası olan bu maddenin kökünü kazıyacağız" direktifi, operasyonun kapsamını genişletti.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Mirgün Cabas, "Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım. Merak etmeyin" dedi.
