Son dakika: Dünya Kupası'nda bir ilk! Hırvatistan - Kanada maçında tarihe geçen gol!

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor. F Grubu'nun ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada kozlarını paylaştı. Khalifa International Stadyumu'nda oynanan müsabaka, büyük bir heyecana sahne oldu. Oldukça tempolu ve hızlı başlayan karşılaşmanın henüz başında gol sesi geldi.

HENÜZ 2. DAKİKADA...

Maçın 2. dakikasında gelişen Kanada atağında sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Alphonso Davies, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

KANADA'NIN İLK GOLÜ

Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihinde de bir ilk yaşandı. Davies, Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson'ın kaptanlığını yaptığı Kanada Milli Takımı'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atmış oldu.

BU DÜNYA KUPASI'NDAKİ EN ERKEN GOL

Öte yandan Davies'in attığı gol, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın da en erken golü oldu. Davies, 1 dakika 7 saniye ile bu Dünya Kupası'nda atılan en erken golün sahibi olmuş oldu.

Görüntüler TRT'den alınmıştır