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Son dakika: Dünya Kupası'nda bir ilk! Hırvatistan - Kanada maçında tarihe geçen gol!

27.11.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor! F Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği müsabaka, beklendiği gibi hızlı başladı. Temponun oldukça yüksek olduğu maçın henüz 2. dakikasında gol geldi. Kanada, Alphonso Davies ile 1-0 öne geçti ve Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor. F Grubu'nun ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada kozlarını paylaştı. Khalifa International Stadyumu'nda oynanan müsabaka, büyük bir heyecana sahne oldu. Oldukça tempolu ve hızlı başlayan karşılaşmanın henüz başında gol sesi geldi.

HENÜZ 2. DAKİKADA...

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Maçın 2. dakikasında gelişen Kanada atağında sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Alphonso Davies, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

KANADA'NIN İLK GOLÜ

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Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihinde de bir ilk yaşandı. Davies, Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson'ın kaptanlığını yaptığı Kanada Milli Takımı'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atmış oldu.

BU DÜNYA KUPASI'NDAKİ EN ERKEN GOL

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Öte yandan Davies'in attığı gol, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın da en erken golü oldu. Davies, 1 dakika 7 saniye ile bu Dünya Kupası'nda atılan en erken golün sahibi olmuş oldu.

Görüntüler TRT'den alınmıştır

İŞTE DAVIES'İN GOLÜ

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