Son dakika: Erman Toroğlu - Şenol Güneş gerilimi tırmanıyor! "Ağzımı bantlamak istiyor" dedi ve paylaştı...

Son dakika haberleri: Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, çok çarpıcı iddialarla gündeme gemiş ve ifadeleriyle futbolseverlerin dikkatini geçmişti. Toroğlu'nun, Hamit Turan'ın yazdığı "Oynadım, Oynattım, Oynatalım - Erman Toroğlu Kitabı" isimli kitapta birçok konu başlığı yer almıştı. Tartışmaya yol açan iddiaların en başında ise Şenol Güneş hakkında yazılanlar gelmişti. Toroğlu, Şenol Güneş'in 1977 yılında şike yaptığını ileri sürmüştü.

ERMAN TOROĞLU - ŞENOL GÜNEŞ DAVASININ SEBEBİ

ŞENOL GÜNEŞ MAHKEMEYE VERMİŞTİ Şenol Güneş, "Mahkemeye vermezsen adam değilsin" sözlerini kullanan Erman Toroğlu'nu mahkemeye vermişti. Güneş, futbolculuğu döneminde kendisini şike yapmakla suçlayan Toroğlu'ndan davacı olarak manevi tazminat talebinde bulunmuştu. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca Toroğlu'nun iddiasını ortaya attığı "Oynadım Oynattım Oynatalım" isimli kitabı kaleme alan gazeteci Hamit Turhan'dan da şikayetçi olmuştu.

"AĞZIMI BANTLAMAK İSTİYOR" Bu gelişmeler üzerine Erman Toroğlu'ndan Twitter'da flaş bir paylaşım geldi. Toroğlu, ağzının bantlı olduğu fotoğrafı tweet atarak, "Kitabımda yazdığım şike olayı konusunda Şenol Güneş ağzımı bantlamak istiyor. Mahkemesi 17 Ağustos Çarşamba günü saat 10:00’ da İstanbul Anadolu Adliyesi’nde." notunu düştü. Toroğlu'nun bu paylaşımı, kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

İŞTE TOROĞLU'NUN İDDİASI Erman Toroğlu, 1976-1977 sezonunda Trabzonsporlu futbolcuların Zonguldakspor'dan para aldığını öne sürerken, bordo - mavili takımın file bekçisi Şenol Güneş'in o dönemki yönetimle yaptığı konuşmayı açıklamıştı.

"TRABZONSPOR'U LEKELEYECEKSİNİZ" "Genelde maç satmayı futbolcular bireysel yaparlar. Ama bazen de çok özel durumlarda organize olan birkaç futbolcu da olabiliyor! 1976-1977 sezonu... Trabzonspor 43 puanla şampiyon oluyor. İçerideki 15 maçın 14'ünü kazanıyor. Ligin son haftasında içeride oynayacağı Zonguldak maçında nedendir bilinmez berabere kalıyor! Maçtan önce futbolculara para geldiği iddia ediliyor, yönetimin haberi yok. Trabzonspor santraforu Necmi Perekli (o sezon 21 golle Gol Kralı olmuştu) futbolculara. "Hiçbiriniz yaramazsınız," diyor. Ahmet Suat Özyazıcı'ya dönerek, "Sen de bu işe dâhilsin, yaptığınız iş doğru değil. Trabzonspor'u lekeleyeceksiniz." diyor ve kampı terk ederek arabasına biniyor Erzurum'a doğru yola çıkıyor. Ve ertesi günü maç 0-0 bitince 26 puana çıkan Zongludakspor kümede kalıyor, 25 puanlı Göztepe küme düşüyor."