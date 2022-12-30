Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray maçındaki olay yaratan pozisyon sonrası sert açıklamalar! "Maç tekrar edilmeli"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası çok tartışılan bir mücadeleye sahne oldu. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor Galatasaray mücadelesinde Sarı-Kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe'den geri almıştı. Maçın ardından Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yaşanan gelişmelere dair basın toplantısı düzenleneceği duyurulmuştu. Gerçekleştirilen basın toplantısında kameraların karşısında geçen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son yaşanan gelişmelere dair sert açıklamalarda bulundu. İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI:

"KRONİKLEŞMİŞ HAKEM SIKINTISI..." "TFF'nin kronikleşmiş hakem sıkıntısını gidermek için samimi şekilde çalıştığını yeni metotlar getirdiğini, yeni testler getirdiğini, bir dönüşüm olduğunu ancak bu dönüşümün başarılı olması için MHK'nın aynı yolda yürümesi gerektiğini söylemiştim."

"ENDİŞELERİMİZ TAVAN YAPTI" "Dün geceki maçtan sonra endişelerimiz tavan yaptı, zirve yaptı. Hakem hatası, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da dezavantaj sağlamıştır. Sivasspor'a ve onların rakiplerine de dezavantaj sağlamıştır. Bu iki takımı ilgilendiren durum değil."

"MHK'NIN TUHAFLIKLARI..." "Serkan Çimen için açıklama yaptık. Trabzonspor maçında bir hakem hatası olduğunu söylemiyorum. Ama MHK'nın tuhaflıklarını birkaç örnekle göstereceğim. 46 adet yardımcı hakem var. Bu kadar önemi yüksek bir maça hangi hakem atanmasa diye sorulursa, Serkan Çimen çıkar."

"TFF 'YAPAY ZEKA' DİYEREK UYUTUYOR" "Beşiktaş - Adana Demirspor maçında geçen sene Ali Şansalan çok konuşuldu. Bu sene yine o atandı. Bunu yapay zekanın atadığına kim inanır?" TFF 'Yapay zeka' diyerek uyutuyor."