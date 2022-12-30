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  4. Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray maçındaki olay yaratan pozisyon sonrası sert açıklamalar! "Maç tekrar edilmeli"

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray maçındaki olay yaratan pozisyon sonrası sert açıklamalar! "Maç tekrar edilmeli"

30.12.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 16. haftasında perde kapandı. 16. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Galatasaray çok tartışılan Sivasspor galibiyeti sonrası tekrar liderlik koltuğuna oturmuştu. Karşılaşmadaki olay yaratan pozisyona dair Fenerbahçe'den 'kara gece' paylaşımı gelirken, son gelişmelere dair basın toplantısında düzenleneceği duyurulmuştu. Merakla beklenen basın toplantısında konuşan Başkan Ali Koç dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası çok tartışılan bir mücadeleye sahne oldu. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor Galatasaray mücadelesinde Sarı-Kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe'den geri almıştı. Maçın ardından Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yaşanan gelişmelere dair basın toplantısı düzenleneceği duyurulmuştu. Gerçekleştirilen basın toplantısında kameraların karşısında geçen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son yaşanan gelişmelere dair sert açıklamalarda bulundu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI:

"KRONİKLEŞMİŞ HAKEM SIKINTISI..."

"KRONİKLEŞMİŞ HAKEM SIKINTISI..."

"TFF'nin kronikleşmiş hakem sıkıntısını gidermek için samimi şekilde çalıştığını yeni metotlar getirdiğini, yeni testler getirdiğini, bir dönüşüm olduğunu ancak bu dönüşümün başarılı olması için MHK'nın aynı yolda yürümesi gerektiğini söylemiştim."

"ENDİŞELERİMİZ TAVAN YAPTI"

"ENDİŞELERİMİZ TAVAN YAPTI"
"Dün geceki maçtan sonra endişelerimiz tavan yaptı, zirve yaptı. Hakem hatası, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da dezavantaj sağlamıştır. Sivasspor'a ve onların rakiplerine de dezavantaj sağlamıştır. Bu iki takımı ilgilendiren durum değil."

"MHK'NIN TUHAFLIKLARI..."

"MHK'NIN TUHAFLIKLARI..."
"Serkan Çimen için açıklama yaptık. Trabzonspor maçında bir hakem hatası olduğunu söylemiyorum. Ama MHK'nın tuhaflıklarını birkaç örnekle göstereceğim. 46 adet yardımcı hakem var. Bu kadar önemi yüksek bir maça hangi hakem atanmasa diye sorulursa, Serkan Çimen çıkar."

"TFF 'YAPAY ZEKA' DİYEREK UYUTUYOR"

"TFF 'YAPAY ZEKA' DİYEREK UYUTUYOR"
"Beşiktaş - Adana Demirspor maçında geçen sene Ali Şansalan çok konuşuldu. Bu sene yine o atandı. Bunu yapay zekanın atadığına kim inanır?" TFF 'Yapay zeka' diyerek uyutuyor."

"NASIL HAKEM OLDU?"

"NASIL HAKEM OLDU?"
"Erkan Özdamar'ın askerlikle ilgili çürük raporu var. Fiziken engeli olan biri, nasıl hakem oluyor? Dün 12 km üzerinde koştu. Bu iyi rakam."
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