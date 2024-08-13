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  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe'de maça saatler kala şoke eden sakatlık! Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de maça saatler kala şoke eden sakatlık! Ferdi Kadıoğlu kadrodan çıkarıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.08.2024 18:51
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Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe'de mücadele öncesi Ferdi Kadıoğlu şoku yaşanıyor. Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala Kadıoğlu kadrodan çıkarılırken sebebinin sakatlık olduğu açıklandı ancak iddialar yıldız ismin Brighton'a transfer olduğu yönünde. İşte detaylar...

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesine Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

FERDİ KADRODAN ÇIKARILDI

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Kritik mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Sarı-Lacivertliler'den taraftarı oldukça üzen bir açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada arka adale gerilemesi olan Ferdi Kadıoğlu'nun maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

ARKA ADALE GERİLMESİ...

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

TAKIMDAN MI AYRILIYOR?

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Son günlerde yıldız isim için birçok transfer iddiası ortaya atılırken, Kadıoğlu'nun başka bir takıma transfer olduğu ve bu nedenle kadrodan çıkarıldığı iddiası sosyal medyada çokça konuşuldu.

İngiliz ekibi Brighton, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euro teklif etmişti.

'BRIGHTON'A TRANSFER OLDU'

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A Spor'un haberine göre Ferdi Kadıoğlu Brighton'a transfer olduğu için kadrodan çıkarıldı. Sarı-lacivertlilerin bu transferde bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon Euro bonservis geliri elde edeceği belirtildi.

EN PAHALI TÜRK

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Transferin resmiyet kazanması halinde Kadıoğlu hem en pahalı Türk transfer hem de Süper Lig tarihinin en pahalı imzası olacak.

TAKIMLA STADA GELDİ

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Ferdi Kadıoğlu takımla birlikte stada geli ve takımını desteklemek için kulübedeki yerini aldı.

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EN PAHALI GİDEN OYUNCULAR

1- SACHA BOEY

1- SACHA BOEY

30 MİLYON EURO

2- CENK TOSUN

2- CENK TOSUN

22.5 MİLYON EURO

3- ELVIR BALJIC

3- ELVIR BALJIC

21 MİLYON EURO

4- VEDAT MURIQI

4- VEDAT MURIQI

21 MİLYON EURO

5- ARDA GÜLER

5- ARDA GÜLER

20 MİLYON EURO

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu Sakatlık son dakika fenerbahçe lille
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