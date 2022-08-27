SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'de yeni transfer Bruma'nın bileti kesildi! Hollanda'ya geri dönüyor...

Son dakika: Fenerbahçe'de yeni transfer Bruma'nın bileti kesildi! Hollanda'ya geri dönüyor...

27.08.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri:Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe'de belirlenen rota doğrultusunda birçok transfer gerçekleştirilmişti. Samatta, Max Meyer, Luiz Gustavo, Mesut Özil, Steven Caulker, Ozan Tufan, Marcel Tisserand, Allahyar Sayyadmanesh ve Kim Min-Jae gibi isimlerin ardından bir futbolcuyla daha yollar ayrılıyor. Sarı - lacivertlilere yeni transfer olmasına rağmen Bruma'nın bonservisinin bulunduğu PSV'ye geri döneceği ifade edildi.

Son dakika haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de başarı hedefleyen Fenerbahçe'de kadroya birçok isim katılmıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertlilerde yapılan takviyeler arasında Galatasaray'ın eski futbolcusu Armindo Bruma da yer alıyordu.

Fenerbahçe, dün sabah saatlerinde Steven Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini resmen duyurdu. Bu ayrılık sonrasında sarı - lacivertli takımda yabancı sayısı 18'e düştü.

BEŞ YABANCININ DAHA AYRILMASI GEREKİYOR

02100a067fd40379e2f866ef0c4058ac

Kanarya, transfer döneminin sonuna kadar bir santrfor daha almayı planlıyor. Yabancı sayısının yeniden 19'a yükselme olasılığı nedeniyle sarı - lacivertlilerden 5 yabancı oyuncunun daha ayrılması gerekiyor.

YENİ TRANSFERİN BİLETİ KESİLDİ

AA-20220720-28464455-28464447-DINAMO_KIEVFENERBAHCE

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de Mergim Berisha, Dimitris Pelkas ve Filip Novak'ın takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Attila Szalai'ye Zenit ile West Ham'dan gelen ve bonuslarla 17 milyon Euro'yu bulan tekliflerin değerlendirilmesi halinde dahi bir kişi eksik kalıyor.

Bunun için sezon başında PSV Eindhoven'dan kiralanmasına rağmen ön plandaki futbolcu Bruma...

Fenerbahçe Teknik Ekibi ve Yönetimi'nin yaptığı toplantıda performansı yetersiz görülen Portekizli futbolcu ile yolları ayırma kararı aldığı ifade edildi.

Szalai'nin ayrılması durumunda kadroya bir Türk stoper katmak isteyen sarı-lacivertlilerin listesindeki ilk ismin ise Kaan Ayhan olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Jorge Jesus fenerbahçe dakika haberleri spor toto ak erden spor tot n dakika haberleri spor to portekizli hedefi kaan ay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında karar

Rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında karar

Ne yaptın Yusuf Yazıcı! Fransa'yı salladı...

Ne yaptın Yusuf Yazıcı! Fransa'yı salladı...

Umut Bozok'un menajeri transferi açıkladı!

Umut Bozok'un menajeri transferi açıkladı!

Jorge Jesus, tek telefonla transferi bitirdi!

Jorge Jesus, tek telefonla transferi bitirdi!

Dursun Özbek, Icardi için ilk kez konuştu!

Dursun Özbek, Icardi için ilk kez konuştu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.