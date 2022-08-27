Son dakika: Fenerbahçe'de yeni transfer Bruma'nın bileti kesildi! Hollanda'ya geri dönüyor...

Son dakika haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de başarı hedefleyen Fenerbahçe'de kadroya birçok isim katılmıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertlilerde yapılan takviyeler arasında Galatasaray'ın eski futbolcusu Armindo Bruma da yer alıyordu.

Fenerbahçe, dün sabah saatlerinde Steven Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini resmen duyurdu. Bu ayrılık sonrasında sarı - lacivertli takımda yabancı sayısı 18'e düştü.

BEŞ YABANCININ DAHA AYRILMASI GEREKİYOR

Kanarya, transfer döneminin sonuna kadar bir santrfor daha almayı planlıyor. Yabancı sayısının yeniden 19'a yükselme olasılığı nedeniyle sarı - lacivertlilerden 5 yabancı oyuncunun daha ayrılması gerekiyor.

YENİ TRANSFERİN BİLETİ KESİLDİ

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de Mergim Berisha, Dimitris Pelkas ve Filip Novak'ın takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Attila Szalai'ye Zenit ile West Ham'dan gelen ve bonuslarla 17 milyon Euro'yu bulan tekliflerin değerlendirilmesi halinde dahi bir kişi eksik kalıyor.

Bunun için sezon başında PSV Eindhoven'dan kiralanmasına rağmen ön plandaki futbolcu Bruma...

Fenerbahçe Teknik Ekibi ve Yönetimi'nin yaptığı toplantıda performansı yetersiz görülen Portekizli futbolcu ile yolları ayırma kararı aldığı ifade edildi.

Szalai'nin ayrılması durumunda kadroya bir Türk stoper katmak isteyen sarı-lacivertlilerin listesindeki ilk ismin ise Kaan Ayhan olduğu öğrenildi.